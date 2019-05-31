«Вера в то, что у детей все получится, согревает нас»

Сереже Белкину из Нижнего Новгорода 14 лет. Вместе с другими ребятами он занимается в детской театральной студии «Пиано»: изучает актерское мастерство, танцует брейк-данс, жонглирует, выступает на сцене. Он не слышит музыки, под которую танцует, и звук аплодисментов - у Сережи нарушен слух. Студия «Пиано» создана при Нижегородской школе-интернате для глухих детей. Занятия в ней помогают юным артистам поверить в свои возможности и раскрыться для общения.

Сережа почти все время живет в интернате - мама мальчика умерла, отец работает водителем-дальнобойщиком. У их маленькой семьи непростая финансовая ситуация, и любая поддержка очень кстати. Сереже помогают волонтеры компании «Транснефть». Накануне Нового года, например, сотрудники АО «Транснефть - Подводсервис» собрали деньги и отправились вместе с мальчиком по магазинам - купили ему одежду, обувь. А затем устроили праздничный обед для Сережи и других воспитанников интерната.

Этот случай - одно из множества добрых дел, которые делает «Транснефть». О том, скольким ребятам по всей стране требуется помощь и поддержка, в компании помнят не только 1 июня, в День защиты детей. Компания на протяжении многих лет уделяет большое внимание поддержке и развитию детей в регионе присутствия.

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ

Помощь сиротам и детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, - только одна из граней благотворительной работы «Транснефти». Не меньше внимания компания уделяет ребятам, нуждающимся в лечении и реабилитации: финансирует ремонт детских больниц и поликлиник, закупает новое медицинское оборудование, помогает центрам реабилитации.

Для родильного отделения Тайшетской райбольницы (Иркутская обл.) на средства компании закуплен бокс для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела или с патологиями, кроватки для новорожденных, процедурные столы и аппарат искусственной вентиляции легких.

Для детского сада № 72 в Братске (Иркутская обл.), единственного подобного лечебного заведения на севере региона, где проходят лечение 192 слабовидящих ребенка, «Транснефть» также закупила дорогостоящее медицинское оборудование, профинансировала капремонт кабинетов здоровья и покупку мебели. Также компания отремонтировала и обеспечила современным оборудованием Братскую детскую районную поликлинику.

Капремонт и закупка оборудования детских районных поликлиник были произведены в Дальнереченске и поселке Врангель Приморского края, г. Ухта (Республика Коми), Приморске (Ленинградская обл.) и других регионах.

Есть и другие проекты. Немногие, например, слышали о лагере «Шередарь», расположившемся в 100 километрах от Москвы. Сюда на реабилитацию со всей России едут дети, перенесшие онкологические заболевания. Ребята живут в деревянных коттеджах, смена длится восемь дней, которые расписаны буквально по минутам - развивающие занятия, творческие мастер-классы, сплав на байдарках. Одно из самых любимых развлечений детей - конные мастер-классы: общение с лошадьми успокаивает и развивает.

Лагерь основал в 2015 году благотворительный фонд «Шередарь». За год центр бесплатно принимает 500 детей. Компания «Транснефть» оказывает ему помощь уже несколько лет: в 2016 и 2018 годах были выделены средства на оплату двух заездов для 70 и 80 человек.

- Для нас это большая помощь: работа лагеря - дорогостоящий проект, - говорит директор реабилитационных программ фонда «Шередарь» Владислав Сотников. - Фактически реабилитация нужна всем победившим болезнь детям. «Шередарь» становится трамплином, который позволяет детям войти в привычную жизнь.

В лагере работают волонтеры из России, Европы и США - в основном студенты вузов.

- Мы счастливы, когда каждый ребенок по чуть-чуть начинает верить в себя, в свои силы. И по окончании смены они совершенно другие - более открытые, жизнерадостные, - рассказывает волонтер Диана Макарова. - Вера в то, что у них все получится, согревает нас.

ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Часто дети признаются, что хотели бы стать исследователями, учеными, конструкторами, а потом отказываются от выбранной профессии, потому что не было условий для развития. Чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка, «Транснефть» разработала программу помощи школам. Компания оснащает учебные заведения новыми кабинетами физики, химии и математики. Классы, оборудованные по последнему слову техники, получит 241 школа России. При составлении списка преимущество отдавалось сельским школам.

Программа рассчитана на три года. В 2017-м помощь получили 27 школ, в 2018-м - 41 учебное заведение. Этот год станет самым плодотворным: в 2019 году обновленные классы появятся в 173 школах.

- Из всего полученного нами многочисленного оборудования самым ценным считаю набор, который поможет детям выполнять абсолютно все исследования, - говорит учитель физики Лицея Дальнереченского городского округа Елена Нищета. - Такая лаборатория должна быть в каждой школе, и теперь она у нас есть - благодаря «Транснефти».

Первоначально планировалось, что школы получат только новое оборудование. Но во многих случаях специалисты компании сталкивались с ветхим состоянием школьных стен.

- Здание находилось в плачевном состоянии, - признается Игорь Новосадов, директор школы № 2 поселка Тумботино Нижегородской области. - За счет средств «Транснефти» был проведен капитальный ремонт. По сути, школа получила новое здание.

Решает компания и кадровый вопрос - стимулирует переезд в отдаленные населенные пункты педагогов по точным наукам: случаются такие ситуации, что премудрости физики и химии школьникам объяснить некому.

Кроме того, «Транснефть» приобретает школьные автобусы для отдаленных школ в регионах присутствия. Их уже получили школы в Тверской, Новгородской областях, Республике Удмуртия, других регионах.

В 2019 году компания безвозмездно передаст 8-этажное здание в г. Великие Луки (Новгородская обл.) для детского технопарка «Кванториум».

Эти автобусы переданы трем школам в отдаленных населенных пунктах Тверской области. Автор фото: Михаил ГУЛКИН

ВЕЛОСИПЕДЫ И КОНЬКИ - БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ

Еще одно направление благотворительной работы - поддержка детского спорта. Компания помогает оборудовать спортивные площадки, спонсирует секции и спортшколы. Воспитанники детской спортивной школы станицы Терновская Краснодарского края, например, недавно получили в подарок от нефтепроводчиков новые велосипеды. А в Находке при помощи «Транснефти» юные спортсмены хоккейного клуба «Дельфин» одерживают победы над соперниками. В клубе занимается почти 100 детей в пяти возрастных категориях.

- Благодаря этой помощи наши ребята могут ездить на выездные матчи - компания взяла на себя расходы по аренде автобусов, - рассказывает председатель совета хоккейного клуба «Дельфин» Олег Терехин. - Мы единственная в Приморье детская команда, обеспеченная комфортабельным транспортом. Еще один важный момент - компания помогает нам в приобретении защитной экипировки. Когда ребенок записывается в клуб, мы сразу выдаем ему комплект защиты. Это очень серьезный стимул для родителей отдать мальчишку в спорт, поскольку покупать экипировку за свой счет дороговато - один комплект защиты стоит около 20 тысяч рублей. А в прошлом году «Транснефть» помогла нам купить авиабилеты в Сочи на турнир «Кубок Содружества», где мы заняли первое место и стали чемпионами Юношеской хоккейной лиги.

ДОБРЫЕ ЦИФРЫ

Волонтерами стали 40 тысяч сотрудников компании

Участниками корпоративного проекта «Помогаем добрым делом» стали более 40 тысяч добровольцев в 135 городах и поселках, реализовано более 850 волонтерских инициатив. На благотворительность из личных средств сотрудников «Транснефти» направлено более 20 млн рублей. Помощь получили 54 000 человек - одинокие пенсионеры, дети с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи.