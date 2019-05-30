2019-05-30T17:35:34+03:00
Телевизор

«Классная идея!»: Ксения Собчак вернется на Первый канал

Ведущая, блогерша и генпродюсер телеканала «Супер», кажется, договорилась
Константин ГЛЫБА
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Ксения Собчак вернется на Первый канал с собственным телешоу.Ксения Собчак вернется на Первый канал с собственным телешоу.Фото: YouTube
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Стоило Ксении Собчак развестись с Максимом Виторганом, как дела тут же пошли в гору. Сначала бывшая ведущая «Дождя» запустила в ютубе собственное шоу «Осторожно, Собчак!», куда приглашает известных личностей на интервью (Федор Смолов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров).

Потом получила солидную должность генерального продюсера с хорошим окладом на телеканале «Супер» — эта позиция подразумевает программирование и развитие ряда проектов.

А теперь вроде бы пришла к договоренности по поводу собственного шоу на Первом канале.

Да, Ксения Собчак, которая вела шестой сезон шоу «Последний герой» и проект «Две звезды», возвращается на первую кнопку.

— Мы уже 2 года ведем переговоры с Константином Львовичем Эрнстом, — прокомментировала слух Ксения изданию РБК. — Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!».

Интернет кишит кривотолками — то ли Собчак будет вести личное вечернее шоу, как Иван Ургант, то ли это будет капустник, как у Максима Галкина в свое время, то ли рубрика внутри некоего нового шоу. В любом случае, если что и родится, то точно не раньше нового телесезона. Пресс-служба Первого канала по поводу концепции проекта ничего не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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