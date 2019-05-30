«Балтика» - нулевочка

«Енисей» и «Анжи» вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ). Их места заняли победитель и второй призер Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов» и «Сочи».

С «Сочи» все ясно - команда будет играть на олимпийском стадионе «Фишт». А вот «Тамбов», пока на местном стадионе «Спартак» идет реконструкция, домашней ареной собирается заявить «Мордовия Арену» в Саранске. А это значит, что команды высшего эшелона обживут еще один стадион, который принимал чемпионат мира-2018. Параллельно на нем же продолжит выступать и местная «Мордовия», закрепившаяся в ФНЛ.

Еще за два места в высшем свете идет борьба в стыковых матчах: «Уфа» встречается с «Томью», а «Крылья Советов» - с «Нижним Новгородом». (Первые игры завершились вчера после подписания номера.)

Но если прописка в высший свет в этом году оформляется по спортивному принципу, то в ФНЛ идет игра в поддавки. «Балтика», которая заняла 16-е место и по регламенту должна была опуститься на ступень ниже, все же остается в Первом дивизионе.

Чудесное спасение команды из Калининграда, которая играет на стадионе, построенном к чемпионату мира, стало возможным благодаря проблемам клуба с противоположного конца страны. Место «Балтики» в ФНЛ должен был занять «Сахалин», выигравший первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Восток». Однако руководство клуба из Южно-Сахалинска уже второй год подряд не стало подавать документы для лицензирования, мол, летать очень дорого. Кроме того, махачкалинский «Анжи», вылетевший из Премьер-лиги, отказался играть в ФНЛ по финансовым причинам и планирует выступать в ПФЛ.