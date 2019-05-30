Судить, как настоящих убийц: «Пьяных водителей» отправят за решетку на 15 лет

Госдума объявила настоящую войну пьянству за рулем. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении ужесточение наказания для «пьяных водителей». Ну, тех автомобилистов, которые выпив рюмку другую сели в машину и устроили аварию с человеческими жертвами.

Какое наказание для них предусмотрено сейчас? 2-3 года колонии. Теперь эти тюремные сроки увеличатся в несколько раз. Давайте разберемся, что же изменится:

1. Пострадавший получил тяжелые травмы — виновник аварии получает срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет);

2. Погиб один человек — срок от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет);

3. Погибло 2 или более людей — срок от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет);

Это же наказание в России выписывают за умышленное убийство.

- Сама процедура признания человека нетрезвым в нашей стране очень уязвима для махинаций, - сказал «КП» лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Помните, как пьяным признали мальчика, сбитого машиной? Так год страна не могла доказать обратное. Я знаю историю, когда трезвого мужчину выставили пьяным по одной справке недобросовестной медсестры. В этом деле пропали все исходные анализы, он не смог доказать свою правоту. И теперь любого человека могут отправить на 15 лет, как убийцу, хотя он не преднамеренно совершил преступление. Это сломанная жизнь. Здесь появляется возможность у гаишников сделать новую кормушку. Это очень опасно.