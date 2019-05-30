2019-05-30T18:26:19+03:00
Общество

Судить, как настоящих убийц: «Пьяных водителей» отправят за решетку на 15 лет

Депутаты ужесточили уголовную ответственность за ДТП с человеческими жертвами
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Тюремные сроки за тяжелые последствия пьянства за рулем увеличатся в несколько раз.Тюремные сроки за тяжелые последствия пьянства за рулем увеличатся в несколько раз.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Госдума объявила настоящую войну пьянству за рулем. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении ужесточение наказания для «пьяных водителей». Ну, тех автомобилистов, которые выпив рюмку другую сели в машину и устроили аварию с человеческими жертвами.

Какое наказание для них предусмотрено сейчас? 2-3 года колонии. Теперь эти тюремные сроки увеличатся в несколько раз. Давайте разберемся, что же изменится:

1. Пострадавший получил тяжелые травмы — виновник аварии получает срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет);

2. Погиб один человек — срок от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет);

3. Погибло 2 или более людей — срок от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет);

Это же наказание в России выписывают за умышленное убийство.

- Сама процедура признания человека нетрезвым в нашей стране очень уязвима для махинаций, - сказал «КП» лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Помните, как пьяным признали мальчика, сбитого машиной? Так год страна не могла доказать обратное. Я знаю историю, когда трезвого мужчину выставили пьяным по одной справке недобросовестной медсестры. В этом деле пропали все исходные анализы, он не смог доказать свою правоту. И теперь любого человека могут отправить на 15 лет, как убийцу, хотя он не преднамеренно совершил преступление. Это сломанная жизнь. Здесь появляется возможность у гаишников сделать новую кормушку. Это очень опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Шеф-повар Иван Шишкин: «Не надо бояться пальмового масла и недорогой колбасы»
Иван Шишкин, один из основателей популярнейших московских ресторанов Delicatessen и «Юность», выпустил книгу «Под фартуком». Где подробно рассказал о своей профессии и о продуктах, с которыми каждый день имеет дело
Валентина Терешкова: Я подарю Леше корзину роз. И обязательно передам привет и поздравления от "Комсомолки"
В четверг, 30 мая, Алексею Леонову - 85 лет. Накануне мы позвонили первой в мире женщине-космонавту, которую связывают с легендарным покорителем космоса многие десятилетия...
Новости 24
В Москве из-за сильного ливня затопило рынок "Садовод"
В Москве вертолет забрал пострадавших в ДТП с четырьмя автомобилями
Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначения
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Для авиадебоширов в самолетах могут появиться наручники-стяжки
Вучич пожелал выздоровления пострадавшему в Косово российскому сотруднику миссии ООН
Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределы
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени ИГИЛ*
Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков
МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией
Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию
Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси
Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП