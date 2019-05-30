2019-05-30T18:25:37+03:00
В мире

Сделан 70 лет назад в СССР: на Дунае затонул прогулочный катер с пассажирами

7 человек погибли, еще 19 пропали без вести [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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На борту затонувшего судна находились 35 человек, погибли семеро.На борту затонувшего судна находились 35 человек, погибли семеро.Фото: REUTERS
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Трагедия произошла вечером 29 мая: возле здания парламента Венгрии вдруг столкнулись плывшие по Дунаю прогулочный катер и круизный лайнер. От удара катер под названием «Русалка» перевернулся. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

По предварительным данным, семь человек погибли, еще семеро спаслись и госпитализированы с незначительными травмами, а девятнадцать пропали без вести. Россиян среди них нет - только граждане Южной Кореи и Венгрии.

- Как официальный представитель службы скорой помощи, я обычно не говорю, что надежды нет, поэтому я скажу, что шансы минимальны, - заявил представитель Национальной службы скорой помощи Венгрии.

По информации агентства АР, туристы не надели спасательные жилеты. К тому же около сотни спасателей работают в плохих погодных условиях, а сильное течение могло далеко унести людей от перевернувшегося судна.

Капитана «Русалки» - гражданина Украины - уже допросила венгерская полиция. А Сеул направил в зону бедствия южнокорейских спасателей во главе с министром иностранных дел.

Тем временем, агентство Reuters сообщило, что погибший катер был построен в Советском Союзе еще в 1949 году. В 80-х его снабдили новым двигателем, и он находился в хорошем состоянии. Причины аварии пока не называются.

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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