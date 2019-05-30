Француженка по паспорту, но русская душой: ушла из жизни создательница пекарни «Волконский»

Утро многих москвичей начинается с ароматного кофе и свежей выпечки из пекарни «Волконский». Это наслаждение от теплого хлеба, эту традицию садиться за длинный стол подарила француженка Стефани Гарез. Мы многие даже и не знали историю этой удивительной женщины, c чего она начинала и сколько труда приложила, чтобы дарить москвичам прекрасное настроение, создавать вкусные праздники. И говорим о ней, к сожалению, только сейчас, когда пришли грустные вести, что Стефани Гарез не стало.

Называла Россию второй Родиной

Француженка Стефани Гарез приехала в Москву около 30 лет назад. Женщина настолько влюбилась в русскую столицу, в наших открытых и добрых людей, что решила поделиться с ними самым лучшим и создала с супругом Александром пекарню «Волконский» на Большой Садовой, где пекли хрустящие багеты и миндальные круассаны. Это было в 2005 году, сейчас сеть кафе-пекарен увеличилась до 60 точек по России и Украине.

— Когда я открыла первый магазин на Садовом кольце, одна бабушка приходила к нам очень часто. Она просто заходила, немного подождав, уходила. Я поняла, что у нее нет денег, чтобы купить хлеб, и решила ее угостить. А она на меня смотрит и говорит: «Вы знаете, мне все равно, угостите вы меня или нет, я здесь набираю сил и энергии на целый день». И это было именно то, что я хотела слышать, именно то, что я хотела дать, - рассказывала ранее Стефани Гарез.

Стефани Гарез с супругом Александром. Фото wolkonsky.com

Она любила русских за теплоту и открытость, она хотела накормить всех вкусным теплым хлебом, называла Россию второй Родиной. Стефани и сама была такой - теплой, открытой и очень сильной.

Осуществила свою мечту - иметь большую семью

Пекарням она выбрала имя великой семьи - «Волконский». Сейчас бренд ассоциируется с качеством и вкусом. За свежей выпечкой в кафе-пекарни приходят учителя, студенты, бизнесмены и модели. А все потому, что Стефани Гарез создала приятные интерьеры в кафе, показала разнообразие завтраков и десертов. Она уделяла внимание мелочам, деталям.

- Сам человек, который печет, отдает часть своей энергии, и она трансформируется во вкус. Поэтому у нас есть гости, не только на Садовом кольце, но и в других городах, которые приходят и узнают, какая смена (ночная или дневная) работала, чьи конкретно руки испекли эту булочку или хлеб, - говорила Стефани Гарез.

Стефани любила русских за теплоту и открытость, она хотела накормить всех вкусным теплым хлебом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стефани проводила много времени в Москве, но основное - в Париже с детьми. Мечтала открыть во Франции кафе, в котором продавать такую же выпечку, как в московском «Волконском». И хотя умела сама печь, не называла себя пекарем.

- Она многое сделала и многим помогла, занималась бизнесом и благотворительностью. Но главное, она осуществила свою мечту иметь большую семью. Теперь в семье Стефани и Александра шесть прекрасных детей, которыми можно гордиться, - говорит близкая подруга Татьяна Анфилова.

Однако навалилась ужасная болезнь, с которой Стефани боролась как могла. Вместо затворничества она устроила невероятный костюмированный бал, собрав друзей со многих городов. Уже тогда близкие понимали, что встреча прощальная. И все-таки надеялись на чудо, но оно не произошло.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье Стефани Гарез.

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«Хруст французской булки»: Как иностранка с шестью детьми стала успешным предпринимателем в России

Андрей ЗАЙЦЕВ

Если бы у Стефани Гарез был раскрученный инстаграм, она стала бы кумиром миллионов домохозяек.

История проекта «Волконский» началась еще в начале 90-х. Тогда муж Стефани - Александр Гарез - приехал из Франции в Москву. Сначала работал в консульстве, а потом организовал собственное юридическое бюро. Помогал крупным российским компаниям выходить на международные рынки. На этом и сколотил капитал, который стал вкладывать в собственные бизнес-проекты.

Первую пекарню «Волконский» супруги открыли в 2005 году на Патриарших. Стефани, по словам мужа, стала душой проекта. Они с супругом очень скучали по «хрусту французской булки». Качественного хлеба тогда в России было не найти. А культура а-ля европейских пекарен только зарождалась. Место создавали для себя, но формат быстро стал популярным.

Пекарни «Волконский» в Москве превратились в культовые места. И хотя у четы Гарез быстро появились последователи, проект продолжал активно развиваться. За 14 лет число пекарен выросло до 60. Заведения открылись и в других городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и Киеве. Плюс появились следующие проекты: бизнес-клуб Kelia на Воздвиженке и ресторан-клуб «Кузня» в Санкт-Петербурге на территории Новой Голландии.

«Москва стала похожа на европейский город намного больше благодаря стараниям Стефани Гарез», - написала известный блогер Лена Миро. К этому сложно что-то добавить.