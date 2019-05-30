Где в Подмосковье искать неожиданно вылезшие белые и подберезовики

Грибы в этом году появились неожиданно рано: уже в мае началось активное плодоношение белых, подосиновиков, подберезовиков и прочих маслят, которых мы привыкли собирать летом и осенью. Почему так случилось и что делать грибникам в этой непонятной ситуации? Мы спросили об этом одного из ведущих в России специалистов.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА РАННЯЯ И ТЕПЛАЯ ВЕСНА

- Нельзя сказать, что происходит что-то экстраординарное. Такие грибные волны случаются раз в 10-15 лет. Это вызвано исключительно погодными условиями, и в нашем случае в этом «виновата» ранняя и теплая весна практически без единого заморозка. Это хорошо видно и по плодовым деревьям: в предыдущие годы садоводы часто теряли урожай, потому что из-за холодов цветы осыпались и почки отмерзали, а сейчас - полное благолепие. Зимой было обилие снега, он отлично растаял ранней весной, земля промокла, потом это еще было поддержано своевременными дождями… И мы получили в Средней полосе отличный урожай сморчков и строчков. А потом - вот эту июньскую волну грибов, которая стартовала аж в середине мая, 15-16 числа.

- Долго все это продлится?

- И здесь нам повезло! Если бы погода стояла ровная, теплая, эта волна естественным образом сошла бы на нет. Но у нас недавно было похолодание на пару дней. И оно будет серьезным стимулом для нового плодоношения, или для пробуждения тех грибниц, которые еще не успели проснуться в середине мая. И грибная волна продлится еще недели две-три, несмотря на наступившую жару. То есть, стартовав в середине мая, закончится в середине июня.

- А когда будет следующая волна?

- Эти вопросы к товарищу Вильфанду (научный руководитель Гидрометцентра России. - Прим. ред.), который уверенно дает всевозможные, в том числе долговременные грибные прогнозы, известные тем, что ни один из них еще не сбылся. Прогнозировать ближайшее плодоношение грибов можно недели за две-три, исходя из складывающихся погодных условий, да и то осторожно. Сейчас совсем-совсем осторожно можно высказаться в том плане, что если погода будет примерно такой, как сейчас - теплой и периодически дождливой - мы получим очень хорошую грибную осень. А ближайшая волна может разбиться на две, и мы получим новую волну в середине июля, а потом - позднелетнюю, переходящую в осеннюю, в конце августа. Но средней, июльской волны может и не быть, если погода будут слишком засушливой или холодной.

«ПОРА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ ГРИБОВ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛА»

- А сморчки и строчки уже отошли?

- Да, сезон закончен, сейчас не найти уже даже грибов-пенсионеров, полузасохших, стареньких. Даже в Тверской и Новгородской областях их нет, может, в Архангельской еще что-то растет… Есть еще прекрасный весенний гриб рядовка майская, которая растет в поле или на границе поля и леса, как и зонтики с шампиньонами и навозниками. Похожа на шампиньон, но вкуснее, ярче и ароматнее. Но и она появилась на майские праздники и сейчас практически сошла. Сейчас «майские грибы» замещают обычные летние, типа подберезовиков, белых и так далее. Еще растут псатиреллы. И агроцибе, которые в народе называют полевками… Вообще довольно много грибов, которые в шутку называют «научными» - потому что у них даже нет русских названий, только латинские. Например, мы на днях на экскурсии нашли довольно много мицен колпаковидных, хватило даже на готовку.

- А ядовитых грибов много?

- Сейчас все еще то время, когда почти любой найденный в лесу или в поле гриб можно есть. Пора по-настоящему смертельно опасных грибов еще не пришла. Даже мухоморов, среди которых встречаются смертельно ядовитые, вроде мухомора вонючего, еще нет - они на погодные провокации не ведутся и вырастают несколько позже. Сейчас растет ложный опенок серно-желтый - несъедобный гриб, которым насмерть отравиться невозможно, но который может вызвать неприятное желудочно-кишечное расстройство. И начала плодоношение свинушка тонкая - наш извечный враг, который многие грибники, к сожалению, по старой памяти считают съедобным и продолжают собирать.

- А куда ехать за грибами москвичу прямо в эти выходные? На какой вокзал идти, в какую электричку садиться?

- Сейчас очень неплохо собирать грибы в полях - напоминаю еще раз, там много шампиньонов. А в лесах любого типа растут перелесковые шампиньоны - тоже съедобные и вкусные, их характерный признак - желтеющая при надавливании кожица. Вообще сейчас лучше всего ехать туда, где есть перелески и опушки - именно их, а не лесные чащи, в данный момент выбирают грибы. Грубо говоря, это стык леса и открытого пространства. Любая опушка сейчас, скорее всего, будет с грибами. Светлые, хорошо прогреваемые, увлажненные места, где достаточно свободно гуляет ветер… Могу назвать Дмитровский район - только что водил туда экскурсию, остались приятные воспоминания: там были заброшенное пастбище, на котором вставал молодой лес, и мы нашли там все на свете. Вот только белых не было - а подосиновики, например, были.

- В народе гуляет поверье о «грибном дождике», после которого грибы растут в огромных количествах… Это правда, такие дожди бывают?

- Тут по-разному. Что называется грибным дождем? Когда тепло, светит солнце, вдруг налетела одинокая тучка и дождем окропила лес. Если до этого лес был сухой, то такой дождь - прекрасный стимул для плодоношения. Но если грибной дождь происходит после затяжного дождливого периода, когда тучи уже расходятся, никакого эффекта от него не будет.