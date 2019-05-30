ЦСКА и «Спартак» сыграют в Австрии

Чемпионат России по футболу закончился, но новый чемпионат начнется уже в середине июля, всего через полтора месяца. Но на отдых футболистам останется еще меньше времени. Впереди новые сборы, тренировки, товарищеские матчи.

Проверить свои силы наши сильнейшие клубы смогут в Австрии, где канал «Матч Премьер» проведет турнир, в котором примут участие «Ростов», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». Зимой такой же турнир прошел в Катаре и его победителем оказался «Спартак».

Призовой фонд нового соревнования - 100 тысяч долларов. Его целиком заберет победитель, а все клубы будут жить, играть и тренироваться за счет канала и его спонсоров.

Турнир пройдет в один круг - каждая команда сыграет с каждой. Ничьи не предусмотрены - если основное время окончится с равным счетом будут пробиваться пенальти.

Особый интерес, конечно, вызывает матч ЦСКА - «Спартак». Встречи этих команд болельщики окрестили «дерби всея Руси». И эти противостояния во всех турнирах собирают полные стадионы и сопровождаются повышенным вниманием. Понятно, что проигрывать принципиальному сопернику не хочется. Но и убиваться в товарищеском по сути матче перед стартом сезона довольно глупо. Так что тренерам есть о чем подумать перед этой игрой.

Расписание турнира

26 июня

«Ростов» - «Спартак»

27 июня

«Краснодар» - ЦСКА

30 июня

«Краснодар» - «Ростов»

«Спартак» - ЦСКА

3 июля

ЦСКА - «Ростов»

4 июля

«Спартак» - «Краснодар»