Они не понимают, за что народ их «бьет»

Санитарный экс-врач всея Руси Геннадий Онищенко наступил на грабли конечно же искренно. Совет пенсионерам «жить чуть-чуть впроголодь» был вполне себе лекарский, и когда Геннадия Григорьевича с «оттягом, с расстановкой» морально «выпороли» в соцсетях, доктор был немало удивлен.

В том же изумлении, если помните, была уральская чиновница, заметившая, что рожать россиян никто не просил. Или саратовская, советовавшая гражданам перейти на дешевые «макарошки».

Интересно, что когда после таких слов начинается скандал, чиновники с удивительной искренностью не понимают - за что народ их «бьет» так массово, так неистово, со страстным, жгучим желанием за что-то отомстить?

Думаю, французская королева Мария Антуанетта, по легенде посочувствовавшая голодающим парижанам - «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», тоже не совсем понимала - за что ее ведут на гильотину…

Когда страна… нет-нет, она даже не расслаивается - она раскалывается на чиновничью аристократию и простолюдинов, миллиардеров и нищих, небожителей и уже непонятную для власти «глубинную страну», становится все яснее - мы говорим с ними на разных языках. Рвутся связи между ними и нами. Они перестают чувствовать нашу жизнь, не знают нашу боль и уже отчаянье.

Их выдает нечаянное слово. И от такой накопившейся разности, от такого отчуждения, уже искрит…

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