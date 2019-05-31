Сидячие коляски для малышей: Роскачество искало лучшие

Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребителей ICRT (International Consumer Research and Testing ICRT) подвело итоги исследования детских колясок. Для испытаний экспертами были выбраны 38 моделей прогулочных колясок от 27 производителей: Babyzen, Britax, Bugaboo, CBX, Cam, Chicco, Cosatto, Cybex, Diono, Familidoo, Graco, Jane, Joie, Joolz, Koelstra, Maclaren, Mama&Papas, Maxi-Cosi, Mothercare, Mutsy, Pali, Peg Perego, Phil&Teds, Silver Cross, Stokke, Thule, Uppababy.

Коляски испытывались по 176 показателям, разделенным на четыре категории: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность. Коляски оценивали и родители. И оценки родителей оказались более жесткими, чем оценки экспертов: например, удобство сидения для малыша – родителям все время казалось, что ребенку сидеть неудобно.

ИТОГ

Редко какая коляска может удовлетворить все потребности потребителя. Так, например, коляски с отличными показателями по маневренности могут быть не самыми удобными при хранении, а самые эргономичные коляски могут не пройти испытания на прочность. Эксперты советуют родителям ознакомиться с множеством параметров колясок и выстроить собственную шкалу их важности.

Безопасность: что сломается от детских пальчиков

Эксперты проверили, скрываются ли в колясках ловушки для рук, ног и пальцев малышей. Также на специальном оборудовании испытывали прочность руля, толкая его вниз и вверх без малого примерно десять тысяч раз. Помимо этого, оценивалась прочность и сила ремня безопасности, а также тормоза (начиная от эффективности и заканчивая тем, не мешают ли они во время ходьбы и не поцарапают ли маме красивые туфли). Также программа испытаний включала в себя тесты на выносливость: чтобы проверить, сколько прослужит коляска, пришлось катить ее по неровной дорожке более чем 200 километров.

Результаты испытаний показали, что на рынке есть несколько небезопасных колясок, у которых что-либо ломается. Это Diono Traverze, Britax Holiday Double, Maclaren Volo, Silver Cross Jet, Mutsy Nio, Maclaren Techno XT и Pali Aigo. Все они провалились в каком-то тесте на безопасность.

Так, у Pali Aigo сломалась стойка соединения с шасси; в Britax Holiday Double сломались ручки во время теста на нагрузку; у Silver Cross Jet сломались шасси по ходу испытаний на стенде; в Maclaren Techno XT сломались шасси и ручка; в Maclaren Volo сломалась ручка; в Diono Traverze сломалась стойка соединения с шасси; в при эксплуатации Mutsy Nio есть вероятность того, что пальчики ребенка застрянут между удерживающими деталями сидения.

Маневренность: по улочкам или траве?

Испытания показали, что любителям прогуливаться с коляской по узким улочкам не подойдут коляски Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+. Коляски данных торговых нельзя назвать ловкими и маневренными.

Следующей полосой препятствий стал маршрут с бордюрами (коляска лавировала вверх и вниз. С тротуара на шоссе – и обратно, на приступочки магазина – и опять на тротуар). С ними не справилась массивная коляска Graco Stadium Duo, однако прогуливаться по тротуарам с этой коляской вполне удобно. И наоборот: с небольшой Chicco OhLaLa совсем неудобно гулять по тротуарам, но по бордюрам она ездит чуть ли не лучше всех. Так, эксперты советуют перед покупкой определиться, что именно нужно покупателю: устойчивость, но большой размер и вес, или легкость, грозящая неустойчивостью даже при аккуратных поворотах.

На следующем испытании коляскам было необходимо преодолеть неровные поверхности и шероховатый грунт – этот маршрут копировал парковки с выбоинами и неровные травянистые, парковые зоны. Самым проблемным участком стал травяной. При этом лучше всего для прогулок по траве подходят Bugaboo Cameleon3 Plus и Jane Rider. А идеальны для гравия Mutsy Evo, Jane Rider, Mutsy Nio и Peg Perego Booklet 50 S.

Как показали результаты испытаний, маневренность колясок очень сильно разнится. Лучшее впечатление от управления оставили коляски моделей Jane Muum, Joolz Day3 и Cybex Balios S, а худшее – Chicco OhLaLa и Babyzen YOYO+.

В каких ребенку удобнее всего

Что касается удобства сиденья, настраивать его и усаживать туда ребенка удобнее всего в колясках Chicco Miinimo 2 и Cybex Balios S.

Настроить ремни проще всего было в колясках Bugaboo Cameleon3 Plus, Chicco Miinimo 2, Cybex Balios S, Mama & Papas Urbo 2 и Mutsy Evo.

ПЛОХО

В колясках CBX Misu, Diono Traverze, Maclaren Techno XT и Maclaren Volo решить вопрос с ремнями крайне тяжело. Учитывая, что три последних, как известно, провалили тесты на безопасность, становится еще страшнее за здоровье ребенка. Хуже всего, по результатам испытаний, коляски показали себя в регулировке высоты подножки – с этой функцией производителям еще стоит поработать.

Также эксперты оценили, насколько удобно регулировать спинку у коляски. По результатам испытаний, практически довольно сложно регулировать спинку у модели Phil&Teds Go, а проще всего это сделать в Chicco Liteway 3, Cybex Balios S, Mothercare Nanu и Uppababy Vista.

Что касается непосредственно удобства сиденья, выбор родителей и экспертов в оценке «отлично» сошелся только на коляске Stokke Xplory 6. Высший балл эксперты поставили также Cybex Balios S, а родители – Jane Muum. Большинство колясок получило по этому показателю довольно низкие баллы.

С какими удобно

Помимо испытаний «детского транспорта» на безопасность и функциональность, эксперты проверили, насколько сложно за ними ухаживать (насколько легко очистить и помыть сиденья и капюшоны от загрязнений). Для этого специалисты оценивали, просто ли снимаются детали коляски, а также легко ли очистить материал, из которого они изготовлены. Также специалисты оценили, легко ли будет справиться с коляской в общественном транспорте.

По результатам испытаний, самая неудобная конструкция была у колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu.

Проще всего собирать коляски Cybex (Eezy S и Eezy S Twist), Diono Traverze и Familidoo Air, сложнее со сборкой обстояли дела у торговых марок Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S.

Отлично приспособлены для хранения коляски Joolz Day3, Silver Cross Horizon, Thule Sleek, Cybex Balios S и Peg Perego Booklet 50 S.

Высокие баллы за транспортировку получили коляски Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S. В свою очередь, лучше не перевозить никуда коляску Graco Stadium Duo.

В общественном транспорте вам придется помучаться с колясками Graco Stadium Duo, Jane Rider и Uppababy Vista. Но это и неудивительно – это действительно большие коляски.

Легче всего чистить коляски бренда Cybex (Balios S, Eezy S и Eezy S Twist) и коляску Bugaboo Cameleon3 Plus. В 37% случаях в колясках вообще не снимаются чехлы, а материалы колясок оказались неудобны для очистки в 76% случаев.