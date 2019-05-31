Сезон бикини открыт: Похудевшая Тодоренко и силиконовая бабушка Наталья Штурм

НАТАЛЬЯ ШТУРМ

Звезда 90-х не первый раз будоражит поклонников пикантными фото. Причем подает себя оригинально - то голой грудью поддержит нашу сборную по футболу, то слегка прикроет натуру клубникой, бабочками или ломтиками лосося. В свои 52 Наталья не скрывает, что ее бюст - дело рук пластического хирурга, и всем женщинам советует операции красоты: мол, стоит ли гордиться всем натуральным, если оно отвисло? Свежие голые фото из Болгарии Штурм подписала честно (орфография сохранена): «Мне писят, и я баушка. Просьба намеков не слать - я тут для красоты стою, а не для ваших фантазий». (Ладно, не будем. - Ред.)

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Телеведущая спустя семь месяцев после родов - в декабре у Регины и экс-«смэша» Влада Топалова родился крошка сын - выглядит на зависть молодым мамам (и на радость папам). Но это вовсе не подарок природы: чтобы вернуться в форму и рекламировать купальники, Регине пришлось попотеть, хотя далеко не все в это верят. «Многие пишут мне: «фотошоп», «ведьма», «невозможно так быстро похудеть», - призналась на днях Регина. - Но я сама скинула 20 килограммов. А тем, кто не разбирается в рекламных кампаниях, объясняю: ни одно рекламное фото не обходится без ретуши. Где-то мне растушевали складку на попе, где-то - полоску на животе, но таких корректировок минимум. Иначе легче было бы взять идеальное тело и приклеить к нему мою голову!»

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

АННА СЕМЕНОВИЧ

Тяжелая артиллерия шоу-бизнеса в лице Анны Семенович регулярно балует откровенными фото любителей пышных форм. Не так давно певицу подозревали в том, что она растолстела и, пытаясь скрыть новые формы, публикует в соцсетях архивные фото. Но злопыхатели ошиблись: Анна снимала новый клип, ради которого ей «довесили» лишние килограммы, - в таком виде звезду и сфотографировали очевидцы. Очередной снимок доказал: 39-летняя Семенович все еще в своей привычной форме. Кстати, под такими фото она обычно публикует пространные рассуждения о нелегкой женской доле - видимо, помня о том, что картинка все-таки рулит.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

НАСТЯ КАМЕНСКИХ

Новоиспеченная супруга Потапа (пара поженилась на прошлой неделе после 13 лет работы в дуэте) наслаждается медовым месяцем в Турции, демонстрируя в соцсетях два главных достоинства - любимого мужчину и точеную фигуру. И то и другое 32-летней певице долгое время приходилось скрывать: роман с коллегой Каменских всегда категорически отрицала (поэтому никто до сих пор не знает точно, сколько они встречались), а формы гарной дивчины были далеки от совершенства. К свадьбе Настя сбросила добрых 20 кило, а Потап так и вовсе 30. Теперь молодожены наконец могут позволить себе все удовольствия отпуска - пара поселилась в отеле «максимум все включено», сутки в котором обходятся в $3500.

Глюкоза. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

ГЛЮКОЗА

За 13 лет брака певица не раз демонстрировала в деле принцип «замужняя - не значит мертвая». И правда, грех скрывать такие формы, да еще и после рождения двоих детей. На днях на отдыхе в Испании 32-летняя Глюкоза в очередной раз доказала, что не грешна. И в очередной раз получила порцию гадостей от злых блогеров (в интернете именуемых хейтерами). За купальник - веревочки телесного цвета, сливающейся с кожей, - певицу назвали и порнозвездой, и бесстыжей девкой в «полной готовности». И только муж - бизнесмен Александр Чистяков на шалости супруги смотрит сквозь пальцы и даже иногда участвует в ее фотосессиях. Чистяковы - йоги и порой вытворяют такие асаны - закачаешься!

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

ОЛЬГА БУЗОВА

Если слушать Ольгу Бузову - удовольствие на любителя, то смотреть - совсем другое дело. Нервный развод превратил и без того стройную звезду «Дома-2» в худышку, а занятия в спортзале сделали ее фигуру рельефной. Сама Бузова не раз признавалась: «Лицом я, может, и не красавица, но формы у меня идеальные», а недавно, уличенная в хвастовстве, решила пойти на попятную. На гастролях в Сочи певица выложила в соцсети нескромный ракурс, подписав: «У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце». И как тут ни согласиться...