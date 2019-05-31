«Сначала она хочет все решать, потом ноет, что устала быть сильной»

Наш колумнист озадачилась вопросом: нужно ли давать супругу свободу в браке или жесткий контроль надежнее? (См. номер «КП» от 25 мая.)

Маша:

Если этот жизненный сценарий отлично работает в Аниной семье, то почему нет? Значит, мужу нравится быть ведомым, а самой женщине - направляющей. Правда, люди меняются, взрослеют, муж однажды может взбрыкнуть, а Аня будет к этому не готова. И то, чего она боится - остаться у разбитого корыта, вполне может с ней случиться.

Паша:

У меня такая девушка была. Она первая подошла ко мне познакомиться, сама назначала свидания, решала, что мы будем есть в ресторане и что поехать отдыхать на море лучше, чем в горы. И сначала это казалось милой женской блажью, пока однажды с моей карточки она не оплатила ремонт своей машины, даже меня не спросив. Это меня так взбесило - мне не нужен второй мужик в доме. Короче, мы разбежались.

Виталий:

В этой ситуации одно непонятно: как при такой мягкотелости супруг Ани стал обеспеченным человеком? Зарабатывание больших денег предполагает жесткий внутренний стержень, а тут кисель какой-то!

Надежда:

Аня считает, что из-за излишней свободы мужчина может одичать, но это не значит, что его надо держать на привязи. Знаете историю про слоненка, который годами ходил вокруг колышка. Однажды колышек отвязали, а носатый так и продолжал шагать по той же колее. Вот и с ее суженым будет то же самое. Превратится в мягкую игрушку.

Нина:

Сначала женщина хочет все решать, потом ноет, что она устала быть сильной. Так ты сама этого добивалась. Нельзя и воды напиться, и в колодец не заглянуть.

Вечный вопрос: что лучше - синица в небе, считай принц в перспективе, или реальный мужчина рядом? - волнует не одно поколение женщин. Героиня нашей истории променяла супруга на мужчину, который пообещал ей золотые горы, но не смог их обеспечить. Так надо ли продолжать верить в мечты? (См. номер «КП» от 17 мая)

Светлана:

Я практикующий психолог и ежедневно вижу женщин, которые страдают от синдрома Золушки. В детстве мама им внушила, что все люди как люди, а она королева. Притом что хорошие, классные мужики готовы строить с ней отношения, но она же прЫнцесса. Короче, включайте критическое мышление, трезво оценивайте себя, и будет вам счастье.

Паша:

Эта философия «успешного успеха» еще боком выйдет нашим женщинам. Они смотрят в соцсетях, что все счастливые и красивые, и уверены, что им тоже положено все самое лучшее. А жизнь - она же не про красивую картинку, а про партнерство с живым, реальным человеком, который и нервничать может, и бояться чего-то. Выстроить счастливую жизнь с человеком гораздо сложнее порой, чем встретить принца. Кстати, принц тоже человек.

Наташа:

Если вам кажется, что рядом с вами не тот человек, составьте список того, в чем вы с ним совпадаете и какие качества вам импонируют. А в соседней графе - что бесит. Если «любимые» свойства будут занимать 60 - 70% списка, то нечего и думать. Вам повезло, это ваш принц. Все остальное можно перетерпеть.

Наш автор неожиданно подняла тему женоненавистничества в отношениях. Когда мужчина говорит, что обожает, но всем своим поведением дает понять, что женщине нужно сильно стараться, чтобы заслужить его любовь (см. номер «КП» от 24 мая).

Антонина:

На самом деле, это распространенная история среди русских мужчин. Им как-то с детства внушают: если уж у вас отношения, то ты имеешь полное право женщине говорить все что хочешь и запрещать столько же. Она же при мужике, ей это за счастье. Я и сама долго воспринимала это как норму, а потом вышла замуж за немца, который заранее извиняется за любую мимолетную критику. А лучше сам сделает, чем меня обидит.

Валерия:

Не понимаю, зачем Таня столько времени такое скотское отношение терпела, по-моему, там быстро стало понятно, что мужик не остановится, пока не выест печень. И то, что у него стремительно появилась другая, еще раз доказывает, что женщин с позицией жертвы до фига. Перестаньте «жертвить», нащупайте свое внутреннее достоинство, и такие мужики будут отваливаться сами собой.

Нина - Валерии:

Да у нас полстраны таких Тань. Они отчего-то думают, что если промолчат, будут добрыми и хорошими, то мужики все осознают и исправятся. А те просто залезают на голову и ножки свешивают. Точки над «i» надо расставлять сразу. Чтобы потом не было слез и вопросов: «Кому я отдала лучшие годы?».

Филипп:

Читаю такие истории и удивляюсь: такие Тани, они что, планируют жить вечно и все это время страдать? Не жалко единственной жизни на страдания? Да надо было делать валенки уже после первых его претензий на крошки и разбросанную одежду. Мол, дорогой, такая несобранность - это тоже я. Или ты меня принимаешь всю, или оревуар!

Галина:

Вообще люди начинают жить вместе, когда хотят удвоить свое счастье, а не найти себе еще один лишай на голову. Если ваш партнер ест вам мозг мелкой вилкой, то сначала вы подумаете, что ничего такого, потом - что потерплю, потом, что и без мозга нормально, а потом вас не станет как личности. Берегите себя!