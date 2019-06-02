Юнна Мориц: Мой Деньрождень, мне - 82, не променяю их на 28

2 июня - День рождения Великой Русской Поэтессы Юнны Мориц. И - как только наступила эта дата - уже ближе к ночи - на официальном сайте Юнны Петровны появились эти ее, как всегда, - необычные строки...

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Мой Деньрождень, мне - 82,Не променяю их на 28,

На дребедень, где молодость жива

И молодости время превозносим -

За что?.. За молодые вещества,

Обмен которых, буйствуя, несносен?

Мне - слава Богу! - 82,

Не променяю их на 28.

Искрятся искренностью ночь, листва, слова,

Шестнадцать строк с моих искрятся вёсел,

И я плыву!.. Мне - 82,

Не променяю их на 28.

Не надо никакого торжества:

Оно убило многих, грохнув оземь!..

Священны тайны - в 82,

Не променяю их на 28.

Рисунок поэтессы Юнны Мориц и фото из личного архива

Буквально на днях мы побывали у Юнны Петровны дома, пили чай и слушали ее, слушали... И вот никак не могли наслушаться!

Дорогая Юнна Петровна! С Днём рождения вас и - с этим нашим большим общим праздником!

Дорогие друзья! А вот по этой ссылке - одно из тех интервью последних лет, которое мы провели с нашей любимой Героиней вместе для сайта kp.ru и газеты «Комсомольская Правда».

Рисунки Юнны Мориц

Там же вы найдёте программу Радио «Комсомольская правда» - «Непарадные портреты с Александром Гамовым», где услышите стихи Юнны Петровны в исполнении актрисы Любови Коневой.

И, конечно, в этот день - у нас на сайте - фото из архива Юнны Мориц и ее удивительные рисунки. Пожалуйста... Будьте в этот праздник с нами.

Рисунки Юнны Мориц