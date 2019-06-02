Юнна Мориц: Мой Деньрождень, мне - 82, не променяю их на 28
2 июня - День рождения Великой Русской Поэтессы Юнны Мориц. И - как только наступила эта дата - уже ближе к ночи - на официальном сайте Юнны Петровны появились эти ее, как всегда, - необычные строки...
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Мой Деньрождень, мне - 82,Не променяю их на 28,
На дребедень, где молодость жива
И молодости время превозносим -
За что?.. За молодые вещества,
Обмен которых, буйствуя, несносен?
Мне - слава Богу! - 82,
Не променяю их на 28.
Искрятся искренностью ночь, листва, слова,
Шестнадцать строк с моих искрятся вёсел,
И я плыву!.. Мне - 82,
Не променяю их на 28.
Не надо никакого торжества:
Оно убило многих, грохнув оземь!..
Священны тайны - в 82,
Не променяю их на 28.
Рисунок поэтессы Юнны Мориц и фото из личного архива
Буквально на днях мы побывали у Юнны Петровны дома, пили чай и слушали ее, слушали... И вот никак не могли наслушаться!
Дорогая Юнна Петровна! С Днём рождения вас и - с этим нашим большим общим праздником!
Дорогие друзья! А вот по этой ссылке - одно из тех интервью последних лет, которое мы провели с нашей любимой Героиней вместе для сайта kp.ru и газеты «Комсомольская Правда».
Рисунки Юнны Мориц
Там же вы найдёте программу Радио «Комсомольская правда» - «Непарадные портреты с Александром Гамовым», где услышите стихи Юнны Петровны в исполнении актрисы Любови Коневой.
И, конечно, в этот день - у нас на сайте - фото из архива Юнны Мориц и ее удивительные рисунки. Пожалуйста... Будьте в этот праздник с нами.
Рисунки Юнны Мориц
Любовь Моисеева и Александр Гамов в гостях у Юнны Мориц. Фото: Личный архив
ИСТОЧНИК KP.RU