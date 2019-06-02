Постановщик цирковых номеров клоун Николай Челноков не скрывает, что много лет является поклонником балерины Анастасии Волочковой. Он придумал спектакль «Балерина и клоун» и решил предложить Волочковой поучаствовать в нем. На балерину он вышел через ее директора, набрав номер, указанный в шапке профиля Инстаграма Анастасии.

Волочкова согласилась и вот уже вторую неделю репетирует спектакль на подвесных металлических конструкциях, которые клоун сделал своими руками.

- Николай Челноков -уникальный режиссер и вселяет уверенность! - рассказывает балерина. - Его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал «Цирк дю Солей». Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун. Как же это завораживающе! И этот номер также включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости города Анапа 9 июня в Городском театре. А позднее и в разных городах России и мира. Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!

Челноков ставит перед Волочковой непростые цели. Например, сесть в шпагат на ходулях. Пока этот трюк балерине выполнить не удалось. При попытке сделать шпагат на ходулях, балерина едва не рухнула на землю.

kp_star_onlinekp Волчкова чуть не рухнула с ходулей, репетируя шпагат

-Благо Николай подстраховал,- смеётся артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

Однодневный скандал, похоже, заканчивается. Мэрия Анапы заявила, что Анастасия Волочкова все-таки выступит у них на открытии курортного сезона. Причем на ее концерт администрация не потратит ни копейки – балерина приедет бесплатно (подробности)