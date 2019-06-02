В закрытом на реконструкцию павильоне ВДНХ загорелись строительные материалы

Около полудня в воскресенье, 2 июня, пожар вспыхнул в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства. Посетители первыми заметили дым и буквально завалили службу спасения сообщениями о возгорании. Пожарные прибыли за считанные минуты. К тому времени на ВДНХ сработала пожарная тревога и началась эвакуация людей.

На ВДНХ сработала пожарная тревога и началась эвакуация людей

- Очаг возгорания обнаружен в павильоне 38, который на данный момент не функционирует. Территория была закрыта на ремонт. По предварительным данным, на цокольном этаже вспыхнули строительные материалы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Все посетители были выведены на безопасное расстояние

Все посетители были выведены на безопасное расстояние. Многое из них успели снять видео самого пожара и эвакуации. Тем временем на месте ЧП продолжают работать спасатели. Скорее всего, ВДНХ откроют для посетителей только в понедельник, 2 июня.