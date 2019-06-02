2019-06-02T13:04:35+03:00
Происшествия

В закрытом на реконструкцию павильоне ВДНХ загорелись строительные материалы

Никто не пострадал, но все посетители эвакуированы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На ВДНХ произошло задымление в неработающем павильоне №38На ВДНХ произошло задымление в неработающем павильоне №38
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Около полудня в воскресенье, 2 июня, пожар вспыхнул в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства. Посетители первыми заметили дым и буквально завалили службу спасения сообщениями о возгорании. Пожарные прибыли за считанные минуты. К тому времени на ВДНХ сработала пожарная тревога и началась эвакуация людей.

На ВДНХ сработала пожарная тревога и началась эвакуация людей

На ВДНХ сработала пожарная тревога и началась эвакуация людей

- Очаг возгорания обнаружен в павильоне 38, который на данный момент не функционирует. Территория была закрыта на ремонт. По предварительным данным, на цокольном этаже вспыхнули строительные материалы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Все посетители были выведены на безопасное расстояние

Все посетители были выведены на безопасное расстояние

Все посетители были выведены на безопасное расстояние. Многое из них успели снять видео самого пожара и эвакуации. Тем временем на месте ЧП продолжают работать спасатели. Скорее всего, ВДНХ откроют для посетителей только в понедельник, 2 июня.

На территории ВДНХ в Москве пожар, на месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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