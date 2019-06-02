2019-06-02T15:09:58+03:00
Звезды

Собчак улетела с Виторганом на Кипр и милуется с Богомоловым в Инстаграме

У бывших супругов запланированы выступления на одной и той же вечеринке в Лимассоле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь у Виторгана и Собчак только деловые отношения.Теперь у Виторгана и Собчак только деловые отношения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отправились на Кипр по работе. На одном из частных мероприятий у них запланированы выступления. При этом нынешний возлюбленный телеведущей держит ее в курсе своих передвижений по Москве.

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на концерте в Лимассоле. Во время мероприятия артисты держались подальше друг от друга.

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Я припарковался
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При этом Константина Богомолова с Ксенией на Кипре не было. Однако возлюбленные, несмотря на сотни километров, милуются друг с другом в Инстаграме. Так, новоявленный худрук Театра на Малой опубликовал фото самоката с подписью "Я припарковался". В ответ Собчак оставила трогательное: "Я рада".

Константин тут же поспешил успокоить любимую: "Не волнуйся, я гоняю по дорожкам и тротуарам". Воркующие влюбленные умилили подписчиков, которые пожелали им всего хорошего и в очередной раз поздравили Богомолова с назначением.

Напомним, 29 мая стало известно, что Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной. Ксения, узнав об этом, была на седьмом небе от счастья. "Сегодня очень счастливый день", - написала Ксения Собчак в своем блоге. А в комментариях на странице Константина Богомолова теледива также отметилась."Горжусь тобой!", - не скрывая эмоций сообщила гламурная блондинка.

И теледива не лукавит. Свершилось то, что прогнозировали в окружении Констанина Богомолова. Талантливый режиссер сменил на этом посту Сергея Голомазова, который подал заявление об уходе с должности чуть ли не три дня назад, хотя контракт у него с Департаментом культуры до начала июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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