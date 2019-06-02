2019-06-02T14:56:40+03:00
В мире

В Венеции круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером

В результате инцидента пострадали пят человек, россиян среди них нет [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Огромный круизный лайнер столкнулся с туристическим катером в ВенецииОгромный круизный лайнер столкнулся с туристическим катером в ВенецииФото: REUTERS
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У пристани Сан-Базилио в Венеции круизный лайнер MSC Opera столкнулся с небольшим прогулочным катером River Countess, по меньшей мере пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщила газета La Repubblica.

Как прокомментировали изданию в компании-операторе MSC Opera, инцидент произошел около 8:30 утра (9:30 по московскому времени). При совершении маневра, необходимого для швартовки, на круизном лайнере возникла техническая проблема.

Лайнер пытались остановить два буксировочных катера Фото: REUTERS

Лайнер пытались остановить два буксировочных катераФото: REUTERS

«После отказа техники два буксира пытались остановить лайнер, однако буксировочный трос оторвался, в результате чего произошло столкновение с пристанью и прогулочным катером River Countess», - отмечается в газете.

В момент происшествия на борту прогулочного катера находились 130 человек, четыре из которых получили травмы. На круизном лайнере пострадал один человек.

Лайнер врезался в пристань и туристический катер Фото: REUTERS

Лайнер врезался в пристань и туристический катерФото: REUTERS

Как уточнили, в генеральном консульстве РФ в Милане, среди пострадавших при столкновении круизного лайнера с прогулочным катером нет. "По данным больницы [куда были доставлены пострадавшие], россиян среди них нет", - передает ТАСС данные российского дипломатического представительства.

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в среду, 29 мая, на реке Дунай в Будапеште столкнулись два прогулочных катера, в результате один из них перевернулся и затонул, погибли как минимум семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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