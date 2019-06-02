И, значит, нам нужна такая "Победа"?

Это что-то невероятное! Какой-то морок! Бред сумасшедших!

По каналу "Победа" - это, между прочим, как не без пафоса позиционируют его сами телевизионщики, “новый масштабный проект “Цифрового Телесемейства” Первого канала к 75-летию Победы в Великой Отечестенной войне 1941-1945 годов”, показывают нечто, побуждающее совсем по-иному взглянуть на главный российский праздник.

Понятно, что канал “Победа”, само название говорит о его тематике, вещает круглосуточно, и эфирное время надо чем-то занять. Вот и появляются на экране всевозможные “Бомбёры”, “Танки” и фэнтези под названием “Туман” (последнее похоже на плод работы затуманенного в результате приема специальных препаратов сознания создателей), которые к реальной войне имеют примерно такое же отношение, как фанерная боевая бронированная машина к настоящей. Ну да ладно, это всё же художественные фильмы – спишем их нелепости на творческий вымысел и безудержную фантазию сценаристов и постановщиков, выросших на компьютерных играх-“стрелялках”.

Но вот включаю в очередной раз “Победу”, а там идет многосерийный и типа документальный фильм "Мировые войны ХХ века" образца 2011 года. Постановщик этого эпического полотна - мало кому известный режиссер Дмитрий Сорокин, засветившийся разве что в мелодрамах “Удача напрокат”, “Сердце не камень” и тому-подобной сентиментальной чепухе. А создателями документальной эпопеи аж о двух мировых войнах значится никому не ведомая студия “ООО “Док-Синема” с уставным капиталом 20 тыс. рублей.

Терзают смутные сомнения: а как вообще этой шарашкиной киноконторе “Пленка и ножницы” доверили столь масштабный и весьма дорогостоящий проект? Кто был его спонсорами? И как это произведение оказалось в репертуаре госканала?

Но в своей закупочной деятельности главный российский канал о великой войне, видимо, руководствуется иными соображениями. Какими – загадка, если в прокат запускается многосерийное произведение вполне определенного содержания.

Вот лишь некоторые произвольно выбранные цитаты.

О допросах фельдмаршала Паулюса после его пленения:

"Сталину почти каждый день предоставляли отчеты о ходе обработки "Сатрапа" - такой оперативный псевдоним был присвоен Паулюсу. Сталин имел свои виды на любимца Гитлера - Сталин был намерен добиться покраснения Паулюса, чтобы явить миру еще одно доказательство преимуществ советского образа жизни".

Нет, ну что это такое? При чем здесь вообще в связке с немецким фельдмаршалом так нелюбимый авторами "советский образ жизни"?!

Здесь же один из выживших в сталинградском котле немцев, бывший пехотный капитан Хорст Цанг - один из тех, кого справедливо называли "нацистскими недобитками", жалуется, что от места пленения до лагеря под Дубровкой им пришлось идти несколько дней и пленных почти не кормили. А русские солдаты были ну та-а-кие звери!

В самом деле, почему пленные шли пешком, а не ехали в мягком вагоне с доставкой им обедов из ресторана "Метрополь"? Безобразие!

К чему бы это всё? А вот к чему: "Режим в советских лагерях военнопленных мало чем отличался от условий в советских местах заключения”.

Объективности ради, правда, и вполне невнятной скороговоркой, позже сообщается, что нормы выдачи продуктов на одного немецкого военнопленного в лагерях были значительно больше, чем в в блокадном Ленинграде в 1943-м (в реальности в полтора раза больше!) и равнялись пайку, который получали народные артисты СССР.

А как вам оценка прохода летом 1944-го колонн пленных по Москве: “Беспомощность и унижение – удел побежденных”? Нет, ну я сейчас расплачусь…

Идем дальше. Вот тезисы (привожу практически дословно) серии, посвященной концу войны:

- на Зееловских высотах за два дня погибли свыше 50 тысяч советских бойцов, потому что Сталин их сознательно бросил в мясорубку, и эти жертвы были совершенно напрасны;

- немцы в ужасе ждут прихода комиссаров;

- народное немецкое ополчение "Фольскштурм" (так и назвали) не могло сдержать наступление советской армии и та вошла в Берлин (так и слышу сожаление в закадровом голосе по этому поводу);

- в Берлине начались грабежи и мародерство - советские бойцы мстили немцам;

- только за неделю советские бойцы изнасиловали 100 тысяч немок;

- в освобожденный Бухенвальд американцы запустили задержанных немцев, которых русские пленные мучили и убивали;

- активиста "Гитлерюгенда" и фаустпатронщика из “Фольксштурма”, который "всего лишь защищал свою Родину", коммунисты совершенно беспричинно и безвинно поместили на 3 года в немецкий лагерь для мелких партийных чиновников Гитлера;

- хуже всего пришлось власовцам и казакам из 15-го казачьего корпуса, которых “бессердечный сталинский режим отправил аж до Якутии”...

О последних вообще интересно. Оказывается, власовцы – это не совсем предатели и коллаборационисты, поскольку они воевали не против Красной Армии, а стояли против “сталинских войск”. С казаками вообще беда – их-то за что после войны преследовали?! Сценарист и режиссер почему-то умалчивают, что 15-й казачий корпус под командованием генерала Гельмута фон Паннвица официально входил в состав СС и занимался карательными акциями на оккупированной территории Советского Союза, а потом воевал с партизанами в Югославии и Болгарии. Неловко, наверное, указывать на такое обстоятельство. Как и на то, что дивизия “Великая Германия”, офицер которой Гердт Шнайдер рассказывает о “боях с большевиками”, а потом о своем участии над работами по созданию “оружия возмездия” в Пенемюнде, решением советского суда обвинялась в многочисленных военных преступлениях на территории СССР.

И вот такие перлы-жупелы, причем многие были уже неоднократно разоблачены как ложь, почти в каждом мини-сюжете. Цель-то понятна: под маркой “объективности” поставить на одну доску режим нацистов и Советский Союз. Мол, ну вы же понимаете: причина войны – желание Гитлера и Сталина захватить чужую территорию, просто одному повезло больше. Делается такое густо пахнущее “историческое варево” по известным рецептам: чуток правды, побольше лжи, всё густо перемешать и приправить западными пропагандистскими специями…

Смотрю на это и глазам не верю. Они там, на Первом и его "Победе", ведают, что творят? Или закрывают эфир всем чем не попадя не приходя в сознание?

Ну ничего себе канал "Победа"!

А мы еще удивляемся, когда в Санкт-Петербурге появляется памятная доска в честь маршала Маннергейма, который вместе с нацистами душил этот город голодом во время блокады. Или в самом центре Москвы поставлена мемориальная плита казакам-эсэсовцам, в том числе повешенным по приговору трибунала генералам-предателям фон Паннвицу, Краснову и Шкуро.

Это такая беспамятная “Победа” нам нужна?

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