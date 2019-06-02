Геннадий Онищенко: Клещ - это очень опасно. У меня от его укуса собака погибла. Слушайте меня, а не советы странных особ

- Алло, Геннадий Григорьевич! Я видел ваш ранний воскресный звонок мне, и - вот теперь перезваниваю. Читал ваши возмущенные заявления по поводу этой странной дамы, которая говорит, что укус клеща – полезно. Что помогает вырабатывать иммунитет...

- Она же, действительно, странная. Я же ее давно знаю. Она же жена губернатора. Она тогда еще упражнялась в этих всех своих …

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712387" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко: «Клещ - это очень опасно. У меня в прошлом году от его укуса собака умерла. Слушайте меня, а не советы странных особ».Александр ГАМОВ

- Какого губернатора?

- (Онищенко называет имя одного из бывших руководителей сибирского региона. - А.Г.) Он был демократом.

- Мы с вами тоже демократы.

- Она же была завкафедрой инфекционных болезней. И вот - вечно там - прививки делать не надо, надо гомеопатией заниматься.

- Это ужасно. Я просто помню, как мы с вами переживали. У вас же в прошлом году собачка умерла от клеща, да?

- Да, да. (пауза)

Да, конечно, иммунитет будет. Но для этого надо пережить, чтобы у тебя мозговые оболочки были воспаленными.(То есть - это один из показателей того, что человек был заражен энцефалитом. - А.Г.)

- А если серьезно, - еще раз можете "стегануть" по-онищенковски по этим странным людям, которые призывают не бояться клещей? И что нам делать, чтобы мы не попали в эту непростую ситуацию - чтобы не напал на нас клещ?

- Конечно, звание заслуженного врача России, коим гордится выше упомянутый эксперт, как это было номинировано перед этим "спорным", мягко говоря, заявлением…

- Да нет, оно не спорное, оно, мягко говоря, очень несвоевременное.

- …обязывает ко многому.

- Как быть простым людям?

- Во-первых, отнестись к этому философски.

- К заявлению странному?

- Да.

- А с клещами-то как нам бороться?

- С клещами нам надо бороться - да, очень решительно. И, прежде всего, выполнять все те традиционные требования, которые есть, особенно это касается тех, кто проживает в крайне неблагополучных регионах. Там, где, по оценке специалистов, в этом году - высокая вирусофорность клеща.

- Это где?

- Вирусофорность – это когда клещ заражен.

- Понятно... В каких регионах?

- Их много.

В Московской области, практически, все районы имеют вирусофорность клеща выше установленного норматива.

Как правило, клещ бывает заражен не только энцефалитом, но и - зачастую - боррелиозами, и рядом других заболеваний.

Но, конечно, в качестве главного приоритета мы выделяем клещевой энцефалит. Поскольку - само название болезни говорит за себя. Воспаляются оболочки мозга.

- Как быть, чтобы не заразиться?

- Те, кто связан с работой в лесу, - они прививаются, и прививочный сезон у нас уже закончился. Потому что сегодня - второй день лета.

- А кто не связан...

- Да! Вот дети закончили школу, у них наступили каникулы, следовательно, все сейчас потянулись в ту же Московскую и прилегающие к столице области.

Что касается Сибири, там, действительно, ситуация сложная. В этом году у нас особенно тревожно с этим. Потому что - зима относительно теплая была, и клещ необычно рано стал активным.

- А теперь - что касается детских лагерей... В Москве ли, в Сибири. Какие здесь должны быть меры предосторожности?

- Первое и главное требование, которое мы всегда предъявляли к детским лагерям, а сейчас особенно – любое, просто присасывание клеща к ребенку на территории лагеря загородного, это - ЧП. Даже если оно не будет иметь никаких последствий.

Так вот - насчет предосторожности. Прежде, чем вывезти детей за город, в лагеря, нужно - полностью, на все 100 процентов - избавить территорию детского оздоровительного учреждения от клеща.

Те маршруты, по которым ребята будут ходить в походы, а они, как правило, в программе имеются, - тоже должны быть обследованы и санированы, чтобы и там не было клеща.

Можно было бы всех детей привить, но странным будет казаться такой отдых... Поэтому - мы должны гарантировать профилактику.

Не только дети, но и многие взрослые сейчас выезжают за город. И, слава Богу... Конечно, когда вы идете в лес за ягодами, надо одеться. Чтобы у вас были затянуты брюки на щиколотках. Не просто чтобы было клещу под брючину проползти.

Запястья, шея - также должны быть укрыты. Одежда должна быть такой, чтобы клещ не мог под нее подлезть.

Вернувшись из леса, надо все снять не в квартире, а на веранде, на участке. Внимательно осмотреть себя, детей - чтобы нигде не было клещей. Они могут быть на шее, несмотря на вашу тщательную подготовку, могут подлезть под одежду. Надо осмотреться.

Я бы не рекомендовал сейчас собирать полевые цветы и приносить их в дом - там могут быть насекомые. Это тоже очень важное правило, которое нужно соблюдать.

Что касается садовых товариществ, безусловно, в каждом дачном поселке есть правление, оно должно позаботиться о том, чтобы была проведена специальная обработка - чтобы на территории этого садового товариществ не было клеща.

- А если клещ все же присосался... Как быть?

- Главное - не паниковать. На этот случай нужно заранее узнать, где находится ближайшая лаборатория, чтобы - при необходимости - вы могли быстро обратиться к специалистам.

Как правило, это лаборатории Роспотребнадзора, которые занимаются обследованием клещей. Если клещ будет признан зараженным и в нем найдут вирус энцефалита, - то нужно будет обязательно обратиться к врачу и потом проводить специальные лечебные мероприятия.

- Спасибо вам, что предупредили вовремя...

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