Сергей Станкевич: Алексей Казанник - наш российский праведник. Он был вхож к Борису Ельцину, помог избежать в стране большой гражданской войны

В воскресенье, 2 июня, в Омске, на 78 году жизни скончался известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник. Мы вспоминаем о нем с Сергеем Станкевичем...

- Сергей Борисович, принято считать, что на I съезде народных депутатов СССР, во многом благодаря именно Алексею Казаннику, Россия пошла - скажем так - определенным путем. Это когда он свое место в Верховном Совете уступил Борису Ельцину. Каким вам запомнился Алексей Иванович? Разделяете ли вы эту точку зрения?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712397" frameborder="0"></iframe> Сергей Станкевич: «Алексей Казанник - это праведник. Он был вхож к Борису Ельцину и помог избежать в России большой гражданской войны».

- Сначала о - самом Алексее Казаннике.

Человек это был во многом уникальный, редкий. С одной стороны, серьезный и высокий профессионал, глубоко образованный и знающий право. С другой -, при этом он оставался чистым, светлым, принципиальным, каким-то незамутненным человеком, несмотря на все сложные обстоятельства этого переходного и бурного времени.

Да, действительно, был такой эпизод, который назвали «рокировкой Казанника», когда на I съезде народных депутатов СССР (он начал работу в Москве, в Большом Кремлевском дворце 25 мая 1989-го.- А.Г.) нужно было из состава депутатов избрать постоянно работающий Верховный Совет.

В ходе этих выборов все депутаты, числившиеся демократами, засветившиеся в этом качестве, - были забаллотированы в состав Верховного Совета и не прошли, включая и меня.

Встал вопрос о том, что дальше делать тем оппозиционерам, которые в Верховный Совет не попали. И тогда начала формироваться Межрегиональная депутатская группа, оформляться фракция. И это выглядело - как полный ужас для политических реалий тех дней.

Так вот - тогда было сделано компромиссное предложение Казанником, это была его инициатива, поскольку его избрали в состав Верховного Совета, - он решил сложить свои полномочия, как члена высшего органа. А затем съезд доизбрал на освободившееся место Бориса Николаевича Ельцина, как политического лидера этой оппозиционной демократической группировки.

- Повлияло ли это на дальнейшие события?

- Повлияло.

Я бы не сказал, что ход истории от этого изменился. Но это было уместно, своевременно, красиво и символично.

Дескать, не надо сталкиваться непременно, не надо обязательно начинать сразу борьбу. Давайте, мол, поищем возможности работать вместе.

Действительно, после того, как Ельцин был доизбран на освободившееся место, какое-то время какие-то возможности существовали - именно для совместной работы.

Это был яркий старт Алексея Казанника. Но этим не исчерпывалась его роль, его деятельность и его вклад в политическую историю России.

- Он - как генпрокурор - а именно эту должность Алексей Иванович потом занимал - поддержал решение Госдумы об амнистии участников путчей 1991-1993 годов.

- Основной его вклад, конечно, касался событий, связанных с 1993 годом. Его принципиальная позиция заключалась в следующем - избегать всего, что ведет к гражданской войне, к возобновлению этого рокового конфликта.

Казанник выступал таким примирителем и соединителем. Он еще на стадии развития этого конфликта 1993 года высказывался на этот счёт, к тому же у него был прямой доступ к Борису Николаевичу, у него была такая привилегия.

Казанник влиял на назревающий конфликт "сдерживающим образом". И он активно поддерживал эту линию, которой, кстати, и я придерживался, -,что нужно выходить на одновременные выборы парламента и президента, и тем самым конфликт исчерпать.

- Казанник фактически помог избежать в России гражданской войны?

- Когда уже все-таки это произошло, когда стряслась эта трехдневная гражданская война в Москве в октябре 1993 года, он сразу после того, как был сформирован новый орган власти у нас – Госдума, - приходил в нижнюю палату парламента, участвовал в подготовке амнистии как генпрокурор.

И, когда амнистия была принята Госдумой, ее надо было еще и реализовать на практике. И на Казанника оказывалось большое давление от силового блока тогдашнего, чтобы он не выпускал людей. (Речь о Хасбулатове, Руцком и так далее. - А.Г.) Предлагались варианты - каким-то образом предотвратить реализацию амнистии в полном объеме. И Алексей Иванович проявил принципиальность - отдал приказание как генпрокурор – людей выпустить. Это и повлекло за собой его последующую отставку.

Да, он сначала противодействовал гражданской войне, а потом способствовал национальному примирению после того, как она все-таки отгремела.

- Если бы Казанник Ельцину не уступил место в Верховном Совете СССР, Ельцин же мог бы и не стать председателем Верховного Совета РСФСР?

- Нет, это вряд ли могло бы произойти.

Если бы Ельцин не прошел в Верховный Совет СССР, тогда бы, возможно, данное обстоятельство еще на более раннем этапе обострило бы политическую борьбу на союзном уровне. Но на российский уровень это, конечно же, уже не повлияло бы.

Светлая память человеку, который имел свое представление, свой путь. Праведник, я бы так назвал Алексея Казанника, если о нем говорить одним словом.

Не стоит село без праведника, говорили на Руси. Вот не стоит и российское государство без таких отдельных праведников, которым был Алексей Казанник.

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