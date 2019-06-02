2019-06-02T16:28:30+03:00
Экономика

В России началась третья волна амнистии капитала

До 29 февраля 2020 года излица смогут добровольно задекларировать свои счета и имущество за рубежом
Сергей СЕМУШКИН
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Третья волна амнистии капитала в России поможет пополнить государственную казнуТретья волна амнистии капитала в России поможет пополнить государственную казнуФото: Иван МАКЕЕВ
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В обмен на освобождение от административного и уголовного преследования, физлица вплоть до 29 февраля 2020 года смогут добровольно задекларировать свои счета и имущество за рубежом.

У этого этапа есть одна особенность: деньги не просто необходимо показать, но и вернуть их в страну. Кроме того, иностранные компании нужно будет перерегистрировать в специальных административных районах, на острове Русском (Приморский край) или на острове Октябрьском (Калининградская область): здесь предусмотрены особые режим налогообложения и режим валютного регулирования. Помимо этого, если владельцы иностранных компаний, перерегистрируют их и начнут платить налоги в России, то в этом году они освобождаются от НДФЛ.

Первые две волны были достаточно успешными: в прошлом году в рамках этой компании бизнесмены задекларировали более 10 миллиардов евро только по остаткам по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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