Форвард сборной России Федор Смолов: По-доброму завидую футболистам, пробившимся в финал Лиги чемпионов

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипром (Нижний Новгород, 11 июня)

Вылет в Саранск у команды запланирован на четверг, а пока футболисты проводят последние тренировки на базе в Новогорске. Каждый день сборная России открывает свои двери для журналистов, правда, всего на несколько минут. Расслабляться, несмотря на уровень соперников, ни в коем случае нельзя - Кипр способен пошуметь в этой квалификации, а Сан-Марино уже успел помучить Шотландию, хотя и проиграл (0:2).

Но всех в это утро интересовали не тактические схемы, а вчерашний финал Лиги чемпионов в Мадриде, где «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» - 2:0.

- Мне обидно, что поставили пенальти уже на 26-й секунде. При этом отметил бы странное решение игрока «Тоттенхэма» Сиссоко что-то показывать партнеру в штрафной и вытянуть так руку, - говорил форвард сборной и московского «Локомотива» Федор Смолов. - Ну а дальше... если говорить с точки зрения зрителя, было ощущение, что «Ливерпуль» старался защитить счет. А с точки зрения игрока... все равно с доброй завистью смотришь на футболистов, которые выступают в подобных встречах на таком уровне.

Во время матча на поле выбежала полуобнаженная болельщица (читайте ниже). Журналист «КП» поинтересовался у Смолова, случалось ли подобное в его карьере.

- Всяко лучше, чем агрессивный болельщик, выбегающий на поле, - улыбается Федор.

А вот полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что наблюдал за финалом в своем номере.

- Хотел спокойно посмотреть, могу сказать, что симпатия моя была на стороне «Ливерпуля». И стадион у них отличный, я, кстати, был на «Энфилде», когда «Рубин» играл против «Ливерпуля» в Лиге Европы (1:1). (Ахметов в том матче 2015 года остался в запасе. - Ред.) Финал получился не таким, каким его ждали, но для футболистов Юргена Клоппа главное было не повторить прошлогодних ошибок.