2019-06-02T16:38:16+03:00
В мире

Косово объявило россиянина персоной нон-грата

ООН на это ответила, что с ее сотрудниками так поступать нельзя
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Михаилу Краснощекову при задержании нанесли ранения. Фото: Павел Бушуев/ТАССМихаилу Краснощекову при задержании нанесли ранения. Фото: Павел Бушуев/ТАСС
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Скромный служащий балканской миссии Организации объединенных наций Михаил Краснощеков на уходящей неделе оказался в центре международного скандала. Во время очередного обострения на севере Косово (в отличие от прочей республики, населен сербами) власти непризнанного государства схватили россиянина вместе с десятком местных жителей.

В итоге Краснощекова (при задержании ему к тому же нанесли ранения) удалось вызволить и доставить в Белград. Непризнанная республика сразу объявила мужчину персоной нон-грата, запретила повторный въезд. Что вызвало недоумение на самом верху:

— Такой термин применим лишь к дипломатам, действующим в стране пребывания. Но ООН — не государство, и ее персонал не подлежит аккредитации в странах, где работает, — сообщили в пресс-службе Организации.

— Действия косовских властей — продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения, — прокомментировал ситуацию МИД РФ. — Такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада.

Между тем спецоперация Приштины на приграничных с Сербией территориях продолжается. Предлог — «борьба с терроризмом». Хотя если кого и упрекать, то как раз Косово: именно здесь, по данным спецслужб, вольготно себя чувствует крупнейшее в Европе подполье радикальных исламистов.

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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