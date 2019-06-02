Косово объявило россиянина персоной нон-грата

Скромный служащий балканской миссии Организации объединенных наций Михаил Краснощеков на уходящей неделе оказался в центре международного скандала. Во время очередного обострения на севере Косово (в отличие от прочей республики, населен сербами) власти непризнанного государства схватили россиянина вместе с десятком местных жителей.

В итоге Краснощекова (при задержании ему к тому же нанесли ранения) удалось вызволить и доставить в Белград. Непризнанная республика сразу объявила мужчину персоной нон-грата, запретила повторный въезд. Что вызвало недоумение на самом верху:

— Такой термин применим лишь к дипломатам, действующим в стране пребывания. Но ООН — не государство, и ее персонал не подлежит аккредитации в странах, где работает, — сообщили в пресс-службе Организации.

— Действия косовских властей — продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения, — прокомментировал ситуацию МИД РФ. — Такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада.

Между тем спецоперация Приштины на приграничных с Сербией территориях продолжается. Предлог — «борьба с терроризмом». Хотя если кого и упрекать, то как раз Косово: именно здесь, по данным спецслужб, вольготно себя чувствует крупнейшее в Европе подполье радикальных исламистов.