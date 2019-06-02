2019-06-02T17:07:07+03:00
Спорт

«Уфа» осталась в высшем свете

В воскресенье состоялись ответные стыковые матчи за право играть в Российской футбольной премьер-лиге
Сергей КИРИЛЛОВ
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«Уфа» заняла 14 место в РПЛ. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Уфа"«Уфа» заняла 14 место в РПЛ. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Уфа"
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«Уфа», победившая в первом матче у себя дома «Томь» (2:0), проиграла на выезде (0:1), но по сумме двух встреч сохранила прописку в высшем свете. Концовка матча оказалась горячей, за затяжку времени уже в добавленное время удалили вратаря «Уфы» Александра Беленова, но томичи забить в ворота полевому игроку уже не успели.

Напомним, что команда «Уфа» заняла 14 место в РПЛ, а «Томь» 3-е в ФНЛ. Результат стыков между «Крыльями Советов» (13-е место в РПЛ) и «Нижнего Новгорода» (4-е в ФНЛ) станет известен в воскресенье вечером.

Кстати, в понедельник сборная России в Новогорске проведет контрольную игру с ФК «Чертаново». Команда с юго-запада Москвы очень интересная - она поднялась с самых низов и заняла 5-е место в первом дивизионе (ФНЛ), отстав от «Нижнего Новгорода» лишь на 1 очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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