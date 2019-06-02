Открытый показ "Войны Анны" состоялся на Красной площади
Изображение на киноэкране может заставить оцепенеть. Оно тоже может заставить изменить самому себе. Оно тоже может запомниться на всю жизнь, но ты никогда не захочешь вернуться к нему. Потому что стыдно...
В первый день работы книжной ярмарки на Красной площади состоялся открытый показ "Войны Анны". После просмотра режиссёр Алексей Федорченко ждал зрителей. Во время беседы заметно волновался. Кто-то спросил: «Могла ли такая история произойти в наших краях?» Алексей смутился и ответил: «Нет. В ваших – не могла...»
Один горе-зритель отчаянно пыжился и сопел, набираясь решимости задать вопрос. Что-нибудь эдакое, лирически-историческое... Пока он собирался с мыслями, беседа закончилась. Алексей не получил тёплого зрительского отклика, которого заслуживал. Но не стоит никого упрекать – сложно произнести тёплые слова в адрес человека, когда с трудом сдерживаешь желание просто обнять его.
Пошатываясь, горе-зритель, так и не решившийся подать голос, вышел из кинотеатра и понял, что домой идти нельзя. Сначала надо решить, как быть с чувством стыда. Откуда оно вообще взялось?..
Тебе, молодому болвану, только что рассказали о войне так, как мало кто рассказывал.
Внятно – и без слов.
Пронзительно – и без экспрессии.
Исчерпывающе – и лаконично.
Рассказали о том, что война... Вот только без усложняющей болтовни, пожалуйста...
Просто о том, что надо попить. Потому что невозможно уже.
О том, что надо поплакать. Потому что невозможно уже.
О том, что надо сходить в туалет. Только запаха не должно остаться, иначе найдут.
О том, что Ужас Войны становится неким взрослым самостоятельным существом – стыдящимся своего рождения и своей родительницы; существом, мечтающим о собственном исчезновении. Оно забивается в каминную трубу, надеясь стать золой, копотью...
Но здесь – она, Анна.
Ужас решает устроить пир. Полакомиться Анной напоследок... Ничего у него не получится – Анне он не интересен. Не интересен и всё. Она для него наглухо закрыта. Не впрыгнуть никак. И вообще, здесь и так места мало, шёл бы ты отсюда...
Актриса Марта Козлова и режиссер Алексей Федорченко. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Примерно так размышлял зритель. Размышлял он и об абстрактном сходстве между книгами, которые побоишься перечитать, и фильмами, которые побоишься пересмотреть. Да, сейчас накрыло то самое оцепенение. Да, сейчас произошла та самая измена самому себе. Точнее, своему однобокому и поверхностному взгляду на тяжелейший период в истории Отечества. Ещё пару часов назад собственные рассуждения об этом периоде казались крепкими и жизнеспособными. Осталось ли от них что-нибудь?..
Стоило поразмышлять и об авторском взгляде на ребёнка как на подлинного носителя любовной тайны. Никто никогда не объяснит, каким образом ростки любви появляются в маленьком человечке, какая чудесная почва питает их. Именно эта необъяснимая беспочвенность любви позволяет Анне выиграть войну. Выиграть безоговорочно. Она спокойно смотрит на карту и молчит. Можно только догадываться, какие слова и в каком порядке приходят ей в голову. Например, порядок слов может быть таким: «Я люблю всех-всех. И вас. Да, вас. Я люблю вас, только, пожалуйста, уходите домой».
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