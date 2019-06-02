Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова и попросила главу СК расследовать дело

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова перевернула дело об убийстве своего мужа "с ног на голову". Женщина заявила, что все это время следствие велось не в том направлении, и настоящим заказчиком убийства является бывший следователь Одинцовского района Москвы Денис Панаитов.

Сайт kp.ru писал о том, что до недавнего времени Максакова дружила с экс-сотрудником СК. Более того, она до сих пор живет в его киевской квартире. Все изменилось в конце апреля. Певица пришла на слушание по делу об убийстве своего мужа и заявила, что все это время ошибалась.

Так, следственные органы Украины и, в частности, Панаитов, якобы убедили Максакову дать показания против отца двоих ее детей Владимира Тюрина. В качестве предполагаемой причины убийства назвали ревность. Теперь же женщина считает, что экс-депутата убили из-за роскошных 7-комнатных апартаментов в центре Москвы.

После переезда Вороненкова с женой на Украину Панаитов предложил им обменять эту квартиру на свою гораздо более дешевую жилплощадь в Киеве. Сделка состоялась 22 марта 2017 года - за сутки до гибели бывшего депутата. На кадрах скрытой съемки со встречи Максаковой с экс-сотрудником СК, женщина напоминает собеседнику, что переписала свою московскую квартиру на него, но так и не получила ничего взамен.

"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", - сказала Максакова в эфире телеканала НТВ.

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В скольких именно процессах одновременно участвует Мария, неизвестно. Но явно больше трех. Один в Киеве, где судят предполагаемых убийц Дениса Вороненкова. Буквально месяц назад она явилась туда с новой, не менее скандальной версией произошедшего. И дала показания, что ее мужа убил его друг Денис Панаитов. (подробности)