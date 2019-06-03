Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?

Какой только брехни о своей армии не намололи на последние пять лет киевские политики и генералы! Ну делали бы это по пьяни в какой-нибудь корчме - тогда этот хмельной бред еще можно было объяснить.

А тут ведь все на полном серьезе...

Например, лидер «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрий Ярош заявлял: «Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там, даст бог, выполнят свой долг и в Краснодаре, Ростове, Воронеже».

Украинский экс-депутат Тарас Черновол строил не менее наполеоновские планы: «Начинать прямую войну против такого врага, как Россия, можно только в случае, когда мы можем рассчитывать, что у нас есть силы провести парад победы на Красной площади в Москве».

Но это - украинские националисты. А что официальные лица?

Вот слова недавно снятого с должности командующего операцией Украины в Донбассе генерала Сергея Наева: «На военную операцию по возвращению оккупированных территорий украинским военным потребуется менее суток».

Может, незалежные националисты и генералы наслушались величественного вранья Петра Порошенко о том, что «украинская армия - сильнейшая в Европе»?

Или все-таки к угрозам, доносящимся с Украины, надо отнестись без шуток? В таких вопросах шапкозакидательство и пренебрежение к потенциальному противнику (не поворачивается язык называть так Киев, но, увы...) непозволительны.

Потому давайте разберемся, что собой представляет войско Украины. Способно ли оно «за сутки» отвоевать Донбасс или даже вторгнуться в Крым? Есть ли у нее шанс дойти до Ростова?

На чем основаны амбиции украинских политиков и генералов? На реальной мощи Киева или пустом популизме?

Ответить на эти вопросы тем более важно, что администрация сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского не скрывает - новая власть намерена продолжать «силовую линию» старой.

АРМИЯ НЕЗАЛЕЖНОЙ: ПОРТРЕТ БЕЗ ГРИМА

Если мы хотим объективно разобраться, давайте сразу исключим сарказм и предвзятость. Да, у украинского войска серьезных кадровых, технических и финансовых проблем выше крыши.

Но было бы большой ошибкой считать его убогой военной силой. Это не так.

По данным минобороны незалежной (а они очень близки к подсчетам международного рейтинга военной мощи Global Firepower), сейчас в вооруженных силах Украины - четверть миллиона человек! Действительно много. Причем это не только сопливые юнцы, забритые по повестке. Половина армии Украины - контрактники, а значит - профессионалы (смотрите таблицу).

Наиболее многочисленны - сухопутные войска. В них - и механизированные, и даже горно-пехотные бригады, спецназ, морская пехота, десант, артиллерия... Есть даже отдельный полк беспилотников.

Причем у Украины числится 2800 (!) танков. Это больше, чем у Германии, Франции и Великобритании вместе взятых. Но почти все они - старое советское наследие, лишь на 20 - 30% в боеготовом состоянии (хотя ремонтные работы идут полным ходом).

Интересно, что до войны в Донбассе у Украины числилось на 1000 танков больше. Неужели она столько потеряла в сражениях? Или слова военных из ДНР и ЛНР о том, что почти вся бронетехника народных республик - это трофеи, взятые в бою, - не пустой звук? Судя по цифрам (см. таблицу) - похоже на правду.

В военно-воздушных силах Украины - также лишь четверть самолетов и вертолетов боеготовы.

И те же слова можно сказать про флот - все крупные корабли ВМС Украины - изношенное советское старье. Среди новых - 2 катера «Гюрза» и 13 американских надувных лодок. Еще 2 старых катера США передали Киеву недавно.

Вообще США в последние годы оказывали Украине самую весомую помощь в оснащении армии - вплоть до противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и ударных беспилотников. По открытым данным госдепа, за 5 лет американцы поставили Киеву оружия и снаряжения на $1,1 миллиарда. Это пятая часть расходов самой Украины на свою армию.

Да и другие страны НАТО делились с Киевом списываемой военной техникой (часто еще советской, со складов стран бывшего Варшавского договора).

Но куда более серьезные проблемы с моральным состоянием армии: военная прокуратура Украины регулярно сообщает о дезертирстве и пьянстве, мародерстве и неподчинении приказам.

ШТЫКИ ДОНБАССА

Ну а какие же силы будут противостоять украинской армии, если допустить, что ее все же бросят в атаку на Донбасс?

Количество бойцов и вооружений в Донецке и Луганске держат, разумеется, в тайне. Но, похоже, что разведка Украины уже немало вынюхала. Поэтому численность армий ДНР и ЛНР мы приводим (снова смотрите таблицу) по ее данным.

В боевой технике Донбасс уступает Украине в 3 - 4 раза, а в живой силе - в 5 раз. Но если учесть, что почти все танки и бронемашины у ДНР и ЛНР в рабочем состоянии, а мотивация бойцов в целом выше, то реальная разница становится не такой уж огромной. Постоять за себя Донбасс точно сможет.

КРЫМ К ОБОРОНЕ ГОТОВ

За минувшие 5 лет в Крыму создана крупная группировка российских войск. Она насчитывает от 30 до 40 тысяч личного состава (по разным данным, в том числе и украинской разведки). Эту группировку в минобороны России называют самодосточной, то есть способной длительное время автономно (до поддержки с Большой земли) противостоять даже превосходящему по численности противнику.

Ну а по по оснащению Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, и авиации на полуострове Крым превосходит все вооруженные силы Украины.

Из этого можно сделать вывод, что сегодня Крым - один из самых защищенных регионов страны.

КАКОЙ ВЫВОД?

А теперь зададимся вопросом: может ли новая власть Украины при таком соотношении сил направить войска завоевывать Донбасс или Крым?

Даже очень далекий от военно-стратегических раскладов человек с ходу скажет, что это безумство и «такого не может быть». Наверняка и украинские политики с генералами также это понимают.

К тому же российский Генштаб уже давно предусмотрел и возможные «прорывы» украинских войск в Донбасс или Крым (да и в наши южные регионы). И потому «на всякий случай» в последние годы Южный военный округ усилен новыми частями и подразделениями, прикрывающими границу с Украиной.

ФАКТ

Стокгольмский институт исследования проблем мира (он изучает состояние вооруженных сил разных стран) отвел армии Украины в самом хвосте третьего десятка аж 29-е место! А, например, армию России поставил на 2-е место в мире, сразу после США и на ступень выше Китая.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Войны не будет, это никому не выгодно!»

Известный политолог Евгений Сатановский прогнозирует, что война между Россией и Украиной «может вспыхнуть в ближайшие десятилетия». Он предрек, что киевская власть «сейчас такую Украину выстроит, с которой разбираться придется, как это было в 19 - 20-м годах XX века». К признакам приближения конфликта с соседним государством политолог отнес запреты Киева на использование русского языка и советской символики, а также нацификацию Украины.

Политолог Дмитрий Орешкин придерживается противоположного мнения:

- Войны не будет. Это не выгодно ни России, ни Украине. В первом случае (для РФ) - санкции, во втором (для Украины) - осуждение Западом и возможность для Москвы получить право на военный ответ. Скорее ситуация будет зафиксирована на годы, как и в Приднестровье. Это будет постоянная головная боль для Украины и тормоз для ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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