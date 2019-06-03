2019-06-03T01:24:09+03:00
Общество

Платный дублер Кутузовского проспекта поедет через два года

Отвечаем на пять простых вопросов о новой трассе
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пока трассы за наличный расчет были за МКАД. Но, похоже, впервые мы поедем за денежку в черте города уже в 2021 году.Пока трассы за наличный расчет были за МКАД. Но, похоже, впервые мы поедем за денежку в черте города уже в 2021 году.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Первой платной дорогой в черте Москвы станет Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП). Магистраль станет продолжением автодороги Северный обход города Одинцово. Работы по прокладке коммуникаций уже начались, а сама большая стройка стартует осенью. Специалисты Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы отвечают на пять простых вопросов о новой дороге.

Кому нужна эта дорога и зачем ее строят

Дублер свяжет МКАД с деловым центром Москва-Сити, расположенным на Третьем транспортном кольце. Дорога станет продолжением платного обхода Одинцова, таким образом, позволит быстро и с комфортом выехать из ЦАО и ЗАО в сторону Одинцовского района Московской области. Дублер также разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе, создаст новые транспортные связи между районами города и внутри ЗАО.

Когда запустят

Открыть обещают уже в 2021 году.

Во сколько обойдется строительство

Дорога станет первым опытом автодорожного сотрудничества города и бизнеса в рамках концессионного соглашения. Инвестор вложит в стройку 40 миллиардов рублей. Город же разделит только затраты на подготовку земель и прокладку коммуникаций (доля города не может превышать 3 млрд руб.).

После ввода в эксплуатацию город станет собственником дороги, а инвестор получит право ее эксплуатировать в течение 34 лет.

Сколько будет стоить проезд

Установлен предельный размер платы за проезд на Северном дублере Кутузовского проспекта - стоимость проезда одного километра пути по СДКП не может превышать больше чем в 2,5 раза максимальный тариф за 1 километр проезда по обходу Одинцова (по состоянию на декабрь 2014 года - момент заключения концессии на дублер) с учетом индексации. По предварительным данным, которые «КП» озвучил собственный источник из числа инвесторов проекта, стоимость проезда по дублеру составит 270 рублей.

Фактический тариф будет установлен позднее в процессе запуска дороги в эксплуатацию с учетом многих факторов. Тогда концессионером будут учитываться такие параметры, как стоимость парковки в городе, проезда на общественном транспорте на момент запуска дороги плюс экономика Москвы: уровень автомобилизации, занятость, индексы цен и т. д.

Что делать тем, кто не хочет платить

Продолжать пользоваться бесплатными альтернативными дорогами. Это Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе и районная дорожная сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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