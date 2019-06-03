2019-06-03T01:39:38+03:00
Звезды

Шаловливые ручки: Молодая жена Александра Цекало удивила Инстаграм пикантным снимком

58-летний продюсер без ума от своей 27-летней жены [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Александр Цекало без ума от своей молодой жены.Александр Цекало без ума от своей молодой жены.Фото: EAST NEWS
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Александр Цекало и его молодая жена Дарина поженились еще весной, но их медовый месяц все не кончается. Сейчас молодожены путешествуют по Америке. Продюсер и его избранница посетили джазовый фестиваль в Новом Орлеане. Атмосфера беззаботного города, наполненного солнцем, музыкой и всеобщей расслабленностью, полностью захватила пару. Супруги ведут себя, словно влюбленные подростки, и не стесняясь, демонстрируют страсть друг к другу.

На своей страничке в Инстаграме Дарина опубликовала довольно пикантный снимок. Сидя в баре, Александр принялся ласкать ножки своей возлюбленной. И увлекся так, что поднялся чуть выше границы, которую дозволяют приличия. А шалунья Дарина запечателела этот момент, сфотографировав руку мужа между своих ног.

Сейчас молодожены путешествуют по Америке. Фото: Инстаграм.

Сейчас молодожены путешествуют по Америке. Фото: Инстаграм.

Заметно, что 58-летний продюсер без ума от своей 27-летней жены. Александр и сам признавался в интервью, что очень любит свою молодую избранницу.

- «Ты мой человек» - это очень важно сказать друг другу. Любовь все меняет — цвета, вкус, все. Без этого нельзя, - рассказал Цекало в программе «Белая студия» на канале «Культура». - Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья. То, что у меня есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю Дарину. Что там было позади — не важно. Важно то, что будет впереди.

Четвертая жена продюсера родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Со своим отцом, казахским бизнесменом Бахытом Сапаровым, Дарина не общается – он давно расстался с ее матерью. Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Но теперь она носит фамилию Цекало: после свадьбы с продюсером она взяла фамилию мужа.

Супруги ведут себя, словно влюбленные подростки, и не стесняясь, демонстрируют страсть друг к другу. Фото: Инстаграм.

Супруги ведут себя, словно влюбленные подростки, и не стесняясь, демонстрируют страсть друг к другу. Фото: Инстаграм.

Цекало и его невеста тихо расписались в США в присутствии родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Александр женился на Дарине, он много времени проводит в США. Впрочем, совсем скоро он собирается вернуться в Россию и снова заняться работой.

- Буду создавать международные сериалы, - поделился Цекало в интервью творческими планами.

Не исключено, что молодая супруга продюсера получит роль в его новых проектах. В США Дарина пыталась делать карьеру в Голливуде, правда, снималась в основном в массовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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