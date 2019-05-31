2019-05-31T07:56:13+03:00
Звезды

Помолодевшая солистка Reflex показала роскошные ноги в колготках в сетку, а «мамочка» Нюша пришла в вызывающем декольте

Ирина Нельсон зажгла на препати фестиваля «Жара»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Певица Нюша появилась в белом платье с откровенным вырезом, которое притягивало взгляды гостей вечера. Фото: instagram.com/zharafest/Певица Нюша появилась в белом платье с откровенным вырезом, которое притягивало взгляды гостей вечера. Фото: instagram.com/zharafest/
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В день препати фестиваля «Жара» неожиданно даже для приложения «Погода» в айфоне разверзлись хляби небесные, угрожая залить ресторан «Роуз бар» в Крокусе, поставив под угрозу вечеринку у бассейна. Но за час до начала внезапно погода успокоилась, позволив провести вечеринку в полном объеме - с тусовками на открытом воздухе у бассейна, коктейлями и выступлениями любимых артистов. По традиции к Эмину Агаларову (можно сказать, отцу-основателю феста) пришли дружественные ему артисты. Одним из первых в заведении появился Стивен Сигал, который горой вплыл в помещение, тут же перетянув все внимание на себя. Сразу же вспомнились все его мужественные фильмы, и как-то даже стало спокойнее. Затем пришла молодая мама Нюша, ГлюкоZа, Юля Барановская с новой причёской, помолодевший от биохакинга Стас Михайлов с женой Инной, Григорий Лепс с дочкой Евой (вернее, девочка была сама по себе - в составе группы «Космос Girls»).

Эмин Агаларов и Стас Михайлов. Фото: instagram.com/zharafest/

Эмин Агаларов и Стас Михайлов. Фото: instagram.com/zharafest/

На фестивале в Баку в один из дней пройдёт «дискотека 90-х». Зная этот факт, мы совсем не удивились тому, что на вечеринку пришли ребята из группы «На-На», Алена Апина и Ирина Нельсон, она же солистка группы «Рефлекс».

Ирина Нельсон выступила на препати, спев две песни из своего «старого» репертуара Фото: Елена БОДУЭН

Ирина Нельсон выступила на препати, спев две песни из своего «старого» репертуараФото: Елена БОДУЭН

Мы плохо понимаем, сколько лет Ирине. В одних источниках пишут, что ей 47, в других - что ей сильно за 50 лет. В любом случае, певица вполне может похвастаться отличными формами. Ирина выступила на препати, спев две песни из своего «старого» репертуара. Конечно, все обратили внимание на ее внешний вид - чёрные колготки в крупную дырку, подобие юбки из прозрачного красного фатина и черное боди. Забавно, что молодёжь сейчас наоборот старается одеваться в спортивное, не акцентируя внимание на сексуальности, а «заслуженные» деятели сцены продолжают эксплуатировать эротизм. Хотя певица Нюша, которая не так давно стала мамой, тоже выглядела как отражение фразы: «Вызывайте пожарных, потому что я огонь!». Артистка появилась в белом платье с откровенным вырезом, которое притягивало взгляды гостей вечера. Напомним, что 28-летняя артистка стала мамой осенью прошлого года. Затем Нюша ненадолго ушла в декретный отпуск, из которого вернулась постройневшая и похорошевшая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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