В Москве электропоезд сбил трех человек, одного из них насмерть

В столице 31 мая поезд не успел остановиться и сбил трех человек. Это произошло около 8.00 в районе станции Электрозаводская Казанского направления в Москве.

- Электропоездом сообщением на Москву травмированы трое граждан. Один из которых скончалась на месте, двое госпитализированы, - рассказали пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В настоящее время следствие устанавливает, каким образом посторонние оказадись на железнодорожных путях. - По предварительной информации, они спрыгнули с платформы и шли вдоль путей, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе МЖД. - Локомотивная бригада следовавшего по участку пригородного поезда, увидев людей, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, и наезда избежать не удалось. На место были незамедлительно вызваны медицинские службы.

Поезд продолжил поездку после прибытия скорой помощи. Как уточнили в МЖД, в связи с ожиданием скорой помощи в пути было задержано три пригородных поезда, они проследовали по маршруту с увеличенным интервалом от 8 до 15 минут. Сейчас пригородные поезда Казанского направления курсируют по расписанию.

ВАЖНО

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. Хождение по путям в неположенном месте - самое распространенное нарушение, приводящее к несчастным случаям (около 80%).