Лев нашел своих людей. Как в саратовском селе спасают покосившуюся избушку с волшебными росписями

Лев расплывается в загадочной улыбке, пастух гонит куда-то гусей, над потолком парит орел и еле-еле проглядывает сквозь годы и историю бык... На эти чудесные, наивные, но такие живые росписи в старом крестьянском доме в небольшом селе Поповка Саратовской области в 2009 году случайно наткнулась группа студентов-фольклористов из саратовского госуниверситета. Ребята сфотографировали росписи, а в 2010 году их увидела на одной из конференций искусствовед из Петербурга Юлия Терехова.

“Дом сам шел в руки”

У домика покосилось крыльцо, выцвел когда-то яркий фасад и опустились вниз, будто помрачнели, ставни… Хотя внутри комнат живопись сохранилась в прекрасном, почти первозданном состоянии, снаружи вековой деревянной постройке требовалось “лечение”. Поначалу власти вроде бы заинтересовались домом, но прошло полгода, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Хозяева домика даже подумывали разобрать его на бревна для бани. И тогда Юлия Терехова выкупила его - за каких-то 80 тысяч рублей.

- Просто была возможность, дом сам шел в руки, - Юлия предупреждает сразу: никакой “захватывающей” истории встречи со львом у нее нет.

До того, как Юлия выкупила дом, хозяева подумывали разобрать его на доски Фото: vk.com/lion_house

Просто она нашла этот дом. А, возможно, дом нашел ее.

- В принципе, для меня сохранение наследия - это один из приоритетов в жизни. Я понимала, что это выдающийся памятник и в первую очередь думала, что нам с ним делать, как сохранять. Я действовала не как человек восторга, а, скорее, как циник. Я исследователь народного искусства и для меня войти в дом и увидеть роспись - дело привычное. Но далеко не каждый дом по тем или иным причинам можно спасти. Есть дома на севере, откуда мы просто выносим живопись в музеи - и это единственный вариант. А здесь сошлись несколько обстоятельств: дом находится в жилом селе, он дошел в хорошем состоянии, наконец, я была готова к этому. Не было сомнений: купить, не купить...

"Для меня сохранение наследия - это один из приоритетов в жизни", говорит ЮлияФото: Личный архив героя публикации

“Дом со львом” отреставрируют к осени

С тех пор в доме прошли 15 волонтерских лагерей. В “доме со львом” был открыт бесплатный музей, а при нем создан культурный центр. В этом году при поддержке фонда президентских грантов началась реставрация здания.

- Одна из наших главных задач - сохранение подлинного материала. Дом будет отреставрирован с сохранением максимального количества подлинных частей, - подчеркивает Юлия. - Важно, что живопись до нас дошла в хорошем состоянии, в отличие от конструктива, который с годами “поехал” в разные стороны. Сейчас мы отреставрировали сруб, заменили сгнившие части. Заканчиваются работы по перекрытию кровли, а дальше останется отреставрировать окна, пол, двери... К осени работы должны быть завершены.

Таким был дом весной. Сейчас проводится реставрация здания - с сохранением максимального числа подлинных элементов Фото: vk.com/lion_house

В культурном центре при доме есть библиотека и совершенно бесплатно могут остановиться гости, приехавшие познакомиться со львом. Здесь проводят семинары, встречи, дни культуры разных стран, а также устраивают образовательные программы для местных школьников.

Пастух, орел и лев

Но все же самое главное в доме - его росписи.

- Этот дом показывает совершенно замечательную и малоизвестную традицию росписи крестьянских домов. Я видела расписные дома на русском севере, в Сибири, на Урале, в Забайкалье. Они сохранились, несмотря на то, что все было сделано и еще делается для того, чтобы они исчезли - начиная от укрупнения деревень до забивания домов сайдингом. “Дом со львом” отличается большой площадью живописи - 80 квадратных метров, отличной сохранностью рисунков. Примечательно и то, что художник изобразил не просто цветочки, как бывало часто, а именно фигуры. Мастер создал определенный сюжет, который мы разгадываем и всех к этой разгадке приглашаем, - отмечает Юлия.

Лев, орел и бык - явно символы евангелистов: Иоанна, Марка и Луки. Где-то в домике прячется и спутник Матфея, ангел. Может, это загадочный персонаж на потолке? Фото: vk.com/lion_house

Некоторые сюжеты угадать нетрудно. Пастух, который гонит стадо гусей по розовому полю - Святой Трифон. Отважно пронзает змея Святой Георгий. Лев, орел и бык - явно символы евангелистов: Иоанна, Марка и Луки. Где-то в домике прячется и спутник Матфея, ангел. Может, это загадочный персонаж с ветвью на потолке? А что за женщина поливает деревья в кадках?

Кто создал льва, орла и их товарищей - еще одна загадка.

- Жители вам расскажут, что дом расписывали те же мастера, что и местную церковь. Хотя видна совершенно разная рука: там живопись явно академическая, а тут наивная. Но это нормально, что возникают легенды, которые только добавляют дому новое измерение, - говорит Юлия.

Дом был построен в конце XIX века для семьи зажиточных старообрядцев, которых в этих краях было множество. Даже название села, Поповка, указывает на старообрядцев-поповцев.

- Удалось выяснить дворовую фамилию первых владельцев дома. Судя по тому что говорят местные, это зажиточная семья, которая была раскулачена и сгинула где-то в 30-е годы, как и миллионы наших соотечественников. Удалось найти кое-что про само село, но вот про дом и его росписи ничего нет. И это естественно - совершенно другая оптика была у людей тех времен. Хотя мы не теряем попыток и надежд найти что-то,- рассказывает хозяйка дома.

Отдельная загадка для искусствоведов: как вообще расписной дом оказался здесь, в Поволжье. Ведь в этих местах крестьянские дома чаще всего украшали резьбой. Но именно климат во многом и позволил льву, орлу и товарищам дожить до наших дней.

Пастух, гонит куда-то стадо гусей - это Святой Трифон Фото: vk.com/lion_house

“Мне удалось сделать так, что местные считают этот дом своим”

Юлия и волонтеры открыли “Дом со львом” не только неравнодушным к красоте людям по всей стране. Не менее, а может и более важно, что они вернули его родной деревне.

- Многие жители села в этом доме до 2010 года даже не бывали. А те, кто там были, никогда не обращали достойного внимания на росписи, не замечали их. Просто по-другому у них видит глаз реальность, иначе настроена оптика, - объясняет Юлия. - В последние годы в доме жил довольно замкнутый сельчанин, его все знали именно благодаря его закрытости и скупости. Когда мы разбирали на чердаке вещи, мы нашли огромное количество луковой шелухи - буквально килограммы. Но его скупой характер сыграл и положительную роль: он не закрасил изображения в доме, хотя мог это сделать - во многих домах так поступали. Но, видимо, ему было жалко краски. Единственное изображение, которое было закрашено - бык. Но он покрыл его всего одним слоем краски, что позволило нам увидеть роспись в инфракрасных лучах.

Дом показывает малоизвестную традицию росписи крестьянских домов Фото: vk.com/lion_house

Первое время местные жители не понимали, что волонтеры вообще нашли в покосившейся избушке, каких в селе десятки.

- Мы никогда не ходили по домам, не корили никого: “Ну что же вы, у вас наследие пропадает”... Мы спокойно делали уборку, провели 15 волонтерских лагерей. Постепенно жители стали к нам подключаться, мы начали поздравлять друг друга с праздниками. Потом мы построили в деревне культурный центр по гранту и ребята стали в большей степени чувствовать это место своим. Мы организовали им несколько поездок, в том числе и в Германию - и с тех пор у нас установилась любовь и полное взаимопонимание, - улыбается Юлия Терехова. - Мне удалось сделать так, что местные считают этот дом своим. Они его полюбили, школа взяла над ним шефство, реставраторов кормят бесплатно в столовой. Для них домик стал существенной частью сельской идентичности - они теперь знают, что их Поповка одна такая на всю Россию и с радостью рассказывают об этом.

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