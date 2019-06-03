Московским “трудным” подросткам помогают найти первую в жизни работу и выбрать будущее

Получить первую в жизни работу и выбрать свое будущее московским “трудным” подросткам помогает АНО "Агентство социального развития". Агентство берет ребят на стажировки в качестве организаторов мероприятий, smm-менеджеров, дизайнеров-пространств, видеооператоров… А еще - помогает им найти вакансии и понять: к какой профессии лежит душа.

К чему стремятся современные подростки и почему в России нужно создавать систему стажировок для школьников, мы поговорили с директором АНО "Агентство социального развития" Юлией Касьяновой-Кузьминой.

- Кто ваши подопечные?

- В основном, это воспитанники социальных организаций. У кого-то есть трудности в семье, а кто-то просто ищет дополнительный ресурс для развития, истории самые разные. Сейчас появляется все больше ребят и из ресурсных семей, ведь тема эта актуальная для всех.

- Как вы начали заниматься стажировками для подростков?

- Началось все с того, что мы помогали детям, которые проживают в стационарных учреждениях в Москве. Вместе с ними мы занимались организацией социальных мероприятий в городе. Мы хотели доказать взрослым, насколько эти ребята могут быть ответственными и как ситуация успеха влияет на их реабилитацию и социализацию. Выяснилось, что замечательно могут. И мы подумали, почему бы не развить это дальше, не помочь им заработать.

Сейчас мы сосредоточились на популяризации этой темы на собственном опыте и реализуем сервис полного цикла занятости подростков 14+, который включает несколько этапов:

Проект «Заработай сам». Это сугубо благотворительный этап. Ребята выбирают направление неоплачиваемой стажировки, пробуют себя, нарабатывают баллы, заполняют карту стажа и по итогам получают ценность в размере не более десяти тысяч рублей, которую выбирают сами.

Стажировка в кармане. Ребятам, которые успешно прошли проект «заработай сам» мы предлагаем пройти оплачиваемую стажировку с официальным оформлением в свой компании.

Этапы позволяют детям двигаться к рабочему процессу поступательно, выбирать свое и осознавать, что заработок-лишь помощь в достижении чего-то, но никак не цель жизни.

- К чему стремятся сами подростки?

- В проекте «Заработай сам» на вопрос “сколько ты хочешь получать?” дети отвечают: “100 тысяч”. А на что ты потратишь эти деньги? Чаще ответа нет или это бездумные траты на веселье. Мало детей формулируют, как при помощи этих денег он бы развивался. Поэтому у нас они составляют “вишлист” - список желаний, не только материальных, но и каких хочу друзей, каким хочу быть сам, как вижу свое будущее. Эта логическая цепочка позволяет выстраивать приоритеты и до многих начинает доходить, что не так-то нужен сейчас новый телефон, а нужны, например, кроссовки, которые мама не может купить. Очень много детей заказывают что-то не себе, а своим родителям - вот это круто.

Ребята не только самостоятельно зарабатывают первые в жизни “свои” деньги, но и учатся соотносить желания с возможностями, разбираться в рынке труда, “прокачивают” полезные навыки Фото: проект "Заработай сам"

- Что стало для вас открытием, когда вы начали заниматься этой темой?

- Когда ты работаешь с детьми, ты удивляешься одному: как взрослые могут к ним не прислушиваться. Они знают столько всего, от чего мы далеки! Новое поколение, новые специальности, новые подходы. Как оно будет дальше, больше понимают, как раз дети.

Больше сложностей возникает со стороны взрослых. Они готовы доверять подросткам гораздо меньше, чем те могут. Дети смогут не только мести улицы или мыть машины, не вижу ничего плохого в этих работах , но мы можем дать им пробовать более востребованные направления, приближенные к их выбору пути. Подростку нужен наставник, нужна программа. И важнее всего, что нужен практический мостик между проектами профессиональных проб и трудоустройством.

Не стоит «охать» летом, когда поток подростков начинают искать работу, а продумывать программы в сезоне, когда акцент стоит на легком формате-стажировке или специальных проектах, которые пролонгированы и готовят подростков к подработке/стажировке.

Легким подсчетом мы поймем, что ребенок от 14 до 18 лет пройдя в среднем 6 стажировок будет более готов не только выбрать профессию, но и приступать к трудовой деятельности.

- Но такие стажировки по идее должны быть интересны и работодателям, которые смогут растить “свои кадры”...

- Это спорно. Компании говорят: “растить своих” - хорошо, но перемены стремительны, мы не знаем - будет ли этот молодой человек завтра с нами или нет, а вложения большие.

Мне кажется, что хороший ход – как раз создание баз стажировок, которые организованны НКО-сектором или государством с разными профилями, а вот бизнес и корпорации помогают своим интеллектуальным ресурсом, pro bono волонтерами, а после уже могут пригласить к себе лучших ребят. Каждый делает свою работу.

Но мы надеемся, что наш пример зацепит другие НКО, которые возьмут подростков на стажировки к себе. Это и будет то безопасное пространство, где ребята смогут получать первый профессиональный опыт, а работодатель не будет хвататься за голову как простроить специальные программы для детей, которых нужно готовить несколько на другом уровне.