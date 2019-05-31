2019-05-31T13:39:31+03:00
Спорт

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль»- «Тоттенхэм»: Атака на традиции

1 июня 2019 года в Мадриде состоится главный футбольный матч года - финал Лиги чемпионов. В нем встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
Петр ПАВЛОВ
Поделиться:
Этот день может стать поворотным в полуторавековой истории лондонской командыЭтот день может стать поворотным в полуторавековой истории лондонской командыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В фильме «Залечь на дно в Брюгге» образованный и сентиментальный киллер объясняет своему простоватому коллеге, что такое Чистилище. Мол, туда попадают те, кто и не особый грешник, но и не святой. «Как «Тоттенхэм» - тут же реагирует его напарник.

Эту цитату знают все, кто интересуется английским футболом. Фраза отскакивает от зубов, почти как «почему Володька сбрил усы». «Тоттенхэм» - богатый и успешный клуб. В чемпионате Англии он совсем не аутсайдер, скорее лидер. Но и не чемпион. За 137 (!) лет истории эта лондонская команда выиграла всего два чемпионских титула. Причем последний в доисторическом 1961-м году. Были, правда, три еврокубка (Кубок УЕФА 1972 и 1984 и Кубок Кубков в 1963). Но в Англии до недавнего времени внутренние титулы ценились значительно выше.

И вот финал Лиги чемпионов. В Мадриде «Тоттенхэм» сразится с «Ливерпулем». И этот день может стать поворотным в полуторавековой истории лондонской команды. Вечно болтающийся между адом и раем «Тоттенхэм» может создать одну из самых невероятных легенд мирового футбола. Лондонцы стали восьмой английской командой в финалах Лиги (Кубка) чемпионов. Но по футбольной логике их здесь совсем не ждали. В 1/4 финала они прошли «Манчестер сити», выиграв дома 1:0, а потом уступив в Манчестере 3:4. Это был драматичный матч, судьбу которого решили многочисленные видеоповторы.

В полуфинале невероятный «Аякс» выиграл в Лондоне, а потом вел в Амстердаме 2:0 после первого тайма. «Тоттенхэм» счет сравнял, а на 6-й добавленной минуте (!) сумел забить победный мяч. Голландия и весь мир оплакивали романтичный «Аякс», а «Тоттенхэм» шел к своему раю...

Впрочем, судьба их соперников из «Ливерпуля» захватывает не меньше. Немецкий тренер Юрген Клопп переехал в Ливерпуль в 2015 году, Создал великую команду. Но по сути ничего приличного до сих пор не выиграл. В прошлом году из-за ошибок вратаря «Ливер» продул финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». В этом всего одно очко отделило команду от «Манчестер сити» в чемпионате Англии (при том что ода клуба набрали рекордное количество очков). И вот - вновь финал Лиги чемпионов. Сейчас у «Ливерпуля» 5 Кубков чемпионов (а еще 18 чемпионских титулов в Англии и три Кубка УЕФА). В случае победы «Ливер» по количеству побед в главном клубном турнире будет уступать только «Реалу» и «Милану». Ставка невероятно велика для обоих клубов.

Букмекеры, титулы и фильм «Залечь на дно в Брюгге» говорят о том, что победит «Ливерпуль». Там молятся на Салаха, Мане, Фирмино... Зато у «Тоттенхэма» тоже куча звезд во главе с Деле Алли. Правда вот лучший бомбардир клуба и сборной Англии Гарри Кейн травмирован, но это не помешало клубу пробиться в финал.

Предвкушение от финала велико. В этом розыгрыше Лиги чемпионов было так много сюрпризов, что решающему матчу скучный счет не простят. Да его и не будет - оба финалиста поют гимн атаке.

Финал Лиги Чемпионов

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Суббота, 21.50 (Матч ТВ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Оренбург - Спартак 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Оренбург - Спартак 26 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
В Госдуме обсудят закон о чистоте пива
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда
Совбез России и Путин обеспокоились ситуацией в Идлибе
Президент Сербии шокирован отсутствием реакции ЕС на действия Приштины
Курс евро вырос до 73 рублей
Названа лучшая песня за всю историю человечества
Рогозин: США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг
Счетная палата: пенсионеры тратят на жизнь 200 рублей в день
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
В Госдуме могут обсудить полный запрет на тонировку
МИД ФРГ: Берлин и Вашингтон заинтересованы в диалоге с Москвой
Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»
В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть
Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве
Россияне попались на продаже наркотиков в Бали
МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400
Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна
Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах
Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной
СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле