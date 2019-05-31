Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль»- «Тоттенхэм»: Атака на традиции

В фильме «Залечь на дно в Брюгге» образованный и сентиментальный киллер объясняет своему простоватому коллеге, что такое Чистилище. Мол, туда попадают те, кто и не особый грешник, но и не святой. «Как «Тоттенхэм» - тут же реагирует его напарник.

Эту цитату знают все, кто интересуется английским футболом. Фраза отскакивает от зубов, почти как «почему Володька сбрил усы». «Тоттенхэм» - богатый и успешный клуб. В чемпионате Англии он совсем не аутсайдер, скорее лидер. Но и не чемпион. За 137 (!) лет истории эта лондонская команда выиграла всего два чемпионских титула. Причем последний в доисторическом 1961-м году. Были, правда, три еврокубка (Кубок УЕФА 1972 и 1984 и Кубок Кубков в 1963). Но в Англии до недавнего времени внутренние титулы ценились значительно выше.

И вот финал Лиги чемпионов. В Мадриде «Тоттенхэм» сразится с «Ливерпулем». И этот день может стать поворотным в полуторавековой истории лондонской команды. Вечно болтающийся между адом и раем «Тоттенхэм» может создать одну из самых невероятных легенд мирового футбола. Лондонцы стали восьмой английской командой в финалах Лиги (Кубка) чемпионов. Но по футбольной логике их здесь совсем не ждали. В 1/4 финала они прошли «Манчестер сити», выиграв дома 1:0, а потом уступив в Манчестере 3:4. Это был драматичный матч, судьбу которого решили многочисленные видеоповторы.

В полуфинале невероятный «Аякс» выиграл в Лондоне, а потом вел в Амстердаме 2:0 после первого тайма. «Тоттенхэм» счет сравнял, а на 6-й добавленной минуте (!) сумел забить победный мяч. Голландия и весь мир оплакивали романтичный «Аякс», а «Тоттенхэм» шел к своему раю...

Впрочем, судьба их соперников из «Ливерпуля» захватывает не меньше. Немецкий тренер Юрген Клопп переехал в Ливерпуль в 2015 году, Создал великую команду. Но по сути ничего приличного до сих пор не выиграл. В прошлом году из-за ошибок вратаря «Ливер» продул финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». В этом всего одно очко отделило команду от «Манчестер сити» в чемпионате Англии (при том что ода клуба набрали рекордное количество очков). И вот - вновь финал Лиги чемпионов. Сейчас у «Ливерпуля» 5 Кубков чемпионов (а еще 18 чемпионских титулов в Англии и три Кубка УЕФА). В случае победы «Ливер» по количеству побед в главном клубном турнире будет уступать только «Реалу» и «Милану». Ставка невероятно велика для обоих клубов.

Букмекеры, титулы и фильм «Залечь на дно в Брюгге» говорят о том, что победит «Ливерпуль». Там молятся на Салаха, Мане, Фирмино... Зато у «Тоттенхэма» тоже куча звезд во главе с Деле Алли. Правда вот лучший бомбардир клуба и сборной Англии Гарри Кейн травмирован, но это не помешало клубу пробиться в финал.

Предвкушение от финала велико. В этом розыгрыше Лиги чемпионов было так много сюрпризов, что решающему матчу скучный счет не простят. Да его и не будет - оба финалиста поют гимн атаке.

Финал Лиги Чемпионов

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Суббота, 21.50 (Матч ТВ)