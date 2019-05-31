“Вот он, шанс, и мы его не упустим”: истории детей, победивших рак крови

К дню защиты детей “КП” поговорила с мамами трех мальчиков, прошедших через точку ноль: между жизнью и смертью. Честно и откровенно - о страхе, боли, вере и чуде.

Ирина Волкова

Миша Волков (7 лет)

Челябинская область

Диагноз: первичный иммунодефицит, трансплантация костного мозга сделана пять с половиной лет назад

“Диагноз Мише поставили в первые месяцы жизни. Самый тяжёлый, наверное, момент, когда Мише было 6 месяцев, и его положили в больницу в Челябинске. Две реанимации и больше 20 наркозов: все время на грани между жизнью и смертью. Меня в реанимацию не пускали, говорили: “Звоните, 50 на 50 у вас шансы.” Я не звонила, не могла поднять трубку - так боялась плохие новости услышать. Звонила мама или муж. Когда сказали: “Приезжайте, переводим Мишу из реанимации в обычное отделение”, – я сразу же вещи покидала в сумку и поехала в больницу. Меня впустили в реанимацию и, не поверите, я не узнала своего ребёнка! Он был худой, соска у него такая простая, резиновая, как на бутылочки раньше надевали. Одни глаза остались! Я его полторы недели не видела, и вот стояла и думала, а мой это ребёнок вообще или нет? Не было ни бирок, ничего, ни на кроватке, нигде не было.

Миша знает, что он тяжело болелФото: из личного архива

Даже с трансплантацией нам не давали никаких гарантий, никаких положительных прогнозов. Единственное, что сказали – если не делать трансплантацию, буквально до первых соплей ребёнок проживёт. Через пять месяцев позвонили и сказали, что донор нашёлся. За границей. Мы приехали в Москву, уже готовы были на пересадку идти, но он в последний момент отказался. Донор был готов стволовые клетки дать, а костный мозг нет. Но потом нашелся российский донор. Мы не знали, кто этот человек тогда.

Когда в Москве попали в отделение ТКМ (трансплантации костного мозга), сама ситуация, место, обстановка очень сильно меня напугали. Я звонила домой, плакала, говорила, что не справлюсь. Нужно было поддерживать максимальную стерильность. Мыть всё спиртом, всегда надевать шапочку, маску, перчатки. Ребёнок всё время один, ему нужно ещё еду как-то там приготовить. А мне на тот момент было 19 лет. Но ничего, буквально два дня, и привыкла.

Трансплантацию сделали в ноябре, а в конце декабря, перед выходными, подошла врач и сказала: “Поздравляю, вы прижились! С днём рождения!”.

Считается, это как второй день рождения у ребёнка. Вот тогда радости было, даже не описать! Но до конца только два года назад я осознала, что всё получилось.

Я не думала, что могут быть какие-то последствия. Единственная мысль: “Вот он, шанс, и мы его не упустим”. Не дать ребёнку шанс на жизнь - для меня это было недопустимо. Я с облегчением это приняла, пошла на пересадку, с закрытыми глазами подписав все документы. Миша сейчас живёт полноценно, ходит в школу, в кружки. Вот мы только что вернулись с планового обследования, врачи нам расписали схему прививок. Тьфу-тьфу. Не сглазить бы".

Генетический близнец Миши – Наталья Кельсина из Ижевска

Генетический близнец Миши – Наталья Кельсина из Ижевска. Они с Мишей виделись уже трижды. Миша знает, что он тяжело болел, и Наталья спасла ему жизнь.

Екатерина Приятелева

Игорь Приятелев (12 лет)

Ноябрьск

Диагноз: острый лимфобластный лейкоз, трансплантация костного мозга сделана почти три года назад

“Первый раз Игорь заболел в 4 года. Острый лимфобластный лейкоз. Я, хоть и медработник (Екатерина – акушерка), но для меня это был шок. Благо, попались хорошие врачи, мы начали обо всём этом потихоньку забывать, и тут у нас случается рецидив. День в день, 14 ноября. Ровно через 5 лет. 5 лет считаются очень важным рубежом. После этого срока ремиссии можно считать, что болезнь отступила навсегда.

Игорь Приятелев с мамойФото: из личного архива

Я была уверена, что это конец. Слёзы были, я выбежала на улицу. Мне хотелось кружиться, мне хотелось орать. Мне было всё равно на всех. Полоумное такое состояние. Ноги подкашивались. Состояние внутри, как будто ты из ваты весь. Я по улице бежала, не знаю, в какую сторону. Ты уже всё это прошёл, всё это знаешь, к чему это может привести. Надежда, конечно, оставалась. Хотелось верить, что это не рецидив. Но головой-то понимала, что это рецидив.

Про пересадку костного мозга сначала речи не было. Но, проведя три блока химиотерапии, врачи поняли, что болезнь не отпускает. Начали сразу неродственного искать.

Я почему-то была уверена, что всё будет хорошо. Паники, что донор не найдётся, у меня не было. Сейчас вспоминаю те моменты, и, мне кажется, стало легче, когда решили делать пересадку костного мозга. Если бы его не было, чем бы это всё закончилось... сами понимаете, чем.

Нам не пришлось ждать, как некоторые люди годами ждут и не дожидаются. У меня знакомые есть, они до сих пор даже за границей не могут найти донора. А нам в этом плане как-то повезло. Поиски недели 2-3 продолжались. А потом довольная заведующая пришла: “Такого отличного вам нашли донора! Ничего сказать больше не могу, но отличный, сто процентов!”

Донором для Игоря стал Андрей Тихов.

Андрей Тихов и Игорь Приятелев

Это, действительно, большая редкость и удача – столько совпадений в Национальном регистре. Там сейчас всего около ста тысяч человек, 3 года назад было ещё меньше. Вероятность совместимости донора и реципиента, по статистике, всего 1 случай на 10 тысяч человек.

Полегче стало, когда год после пересадки прошёл. Чуть-чуть начало отпускать. Когда пять лет пройдёт, может быть совсем будет легче. Игорь когда первый раз пролечился, тогда я ситуацию отпустила. Может быть, это на подсознательном уровне теперь сидит, что вот тогда я совсем отпустила, и оно снова произошло. Я, может быть, поэтому сейчас не отпускаю.

Игорь тогда ещё не понимал, только когда пересадку сделали, начал понимать, что это смертельная болезнь. До того мы акцент на этом не делали. Когда ему было тяжело после пересадки, 30 дней он ничего не ел совершенно. Не хотел то, что можно было: бульон, печенье. Вот тогда мне пришлось, сказать, что мы такой сложный путь прошли, и донор нашёлся, а ты себя сам сейчас загоняешь в могилу. Мне пришлось. Чтобы у него стимул появился. Чтобы ему захотелось вылезти из этой ситуации самому. Он тогда призадумался и начал нам помогать. У него огромное желание, что ли, появилось к жизни после того, как на улицу отпускать начали. Сначала на каталочке – он ходить не мог. На нас, конечно, смотрели как не знаю, на кого. Знаете, было всё равно! Сейчас вспоминаю эти моменты, когда первый раз муж его на руках вынес, и на этой каталке мы пошли гулять, на нас все так смотрели. Худющий! Ну, месяц, считай, ребёнок не ел. А я тогда такая счастливая была, что мы сделали первые шаги к нашей жизни”.

Через два года после трансплантации, если всё прошло удачно, если и донор, и реципиент не против, они могут познакомиться. Не раньше, таковы правила. Игорь и человек, подаривший ему жизнь, Андрей Тихов, познакомились в декабре 2018 года. Андрей не любит пафосных вопросов о том, каково это – спасти кому-то жизнь. Он просто сдал небольшую пробирку крови, чтобы вступить в регистр, а когда понадобился его костный мозг, несколько часов потратил на не очень неприятную, но не опасную процедуру: у Андрея взяли кровь из вены на одной руке и, отделив стволовые клетки, вернули через вену на другой руке. Ничего такого, считает Андрей.

Елена Воробьёва

Рома Воробьёв (14 лет)

Томская область

Диагноз: апластическая анемия, трансплантация сделана одиннадцать месяцев назад

“Рома болеет с трёх лет. Первые признаки появились – анализы крови были пограничные. Анемия была вялотекущая, средней тяжести. Тромбоцитов 87, 90, 74. Жить можно.

Когда показатели совсем упали, Роме назначили иммунодепрессант. А через два года Рома подхватил какую-то инфекцию. На фоне ослабленного иммунитета он очень сильно переболел. И всё рухнуло, тромбоцитов уже стало 6-8, а не 80. Тут уже нас направили в НИИ [детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы] Горбачёвой в Петербурге, на консультацию. Сделали типирование, и сразу нашёлся донор в российском регистре.

Рома Воробьёв с мамойФото: Из личного архива

“Горбачёвка”, она же такой башней, 11 этажей. На пятом этаже реанимация. Если в реанимации умер ребёнок, на следующий день в курилке все об этом знают. Ты стоишь в общем кругу, и это всё рассказывается... ты всё равно в этом находишься, все друг друга знают. Внутри такое ощущение, что кто-то орёт: “АААААА! Я не могу больше! Страшно, страшно так, что просто не описать никак”. Я боюсь уже 10 лет. Когда показатели упали, ночью с фонарём от телефона светила – не пошла ли кровь из носа? Не пошла. А вдруг она по задней стенке течёт, а я не вижу? Никто не понимает, все говорят: “Держись, крепись!”. Сейчас показатели потихонечку улучшаются. Живём. Гемоглобин стоял на 60, сейчас 103, уже жить можно.

Наш донор – мужчина, молодой, из Челябинска. Пока больше ничего не знаю. Но, когда два года пройдёт, обязательно обращусь в регистр”.

"Я боюсь уже 10 лет", - говорит мама РомыФото: Из личного архива

Два года донор и реципиент ничего не знают друг о друге кроме самой общей информации: пол, возраст, может быть место жительства. И то не всегда.

“Знаете, рассказывают: человек состоит в регистре, подходит кому-то, к нему обращаются, а его жена говорит: “А я не хочу, чтобы ты свой костный мозг сдавал”. И он отказывается. Я просто хочу обнять этого человека [Роминого донора] и сказать ему: “Ты парень вообще крутой, ты спас жизнь моему ребёнку. Я буду молиться за тебя, помнить тебя всю жизнь и благодарить”.

Человек может не только передумать, но и заболеть, женщина может оказаться беременной в момент обращения из регистра. Именно поэтому необходимо, чтобы в регистре было как можно больше потенциальных доноров.

ВАЖНО

Статистики, скольким российским пациентам, нуждающимся в трансплантации, так и не нашли донора, не существует. Каждый год в России примерно 20 тысяч человек заболевают лейкозами и другими онкологическими и гематологическими патологиями. Для многих из них последним шансом становится трансплантация от неродственного донора.

В Национальном регистре сейчас около ста тысяч потенциальных доноров. Этого очень мало. В международных регистрах, в совокупности, – 32 миллиона человек. Самые крупные регистры – в Германии и США, в каждом из которых около 8 миллионов. Но даже в международных регистрах не всегда находятся совпадения. Потому что среди людей одной национальности, живущих в одной местности, шансы найти генетического близнеца намного выше.

КАК ПОМОЧЬ

Попасть в Национальный регистр доноров костного мозга с октября 2018 года стало очень просто: нужно всего лишь сдать одну пробирку крови в любом медицинском офисе “Инвитро”. Бесплатно, в любой рабочий день. Противопоказаний не много. Но, если вы всё не можете стать донором, есть возможность помочь деньгами, перечислив посильную сумму в “Русфонд”. Это он занимается наполнением и развитием регистра. Стоимость одного типирования – 7 тысяч рублей.