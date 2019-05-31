2019-05-31T14:18:38+03:00
Общество

«Она умерла у меня на руках через день после выписки». Многодетная мать потеряла одну из двойняшек, которых лечили от простуды

Светлана лежала в больнице города Выкса Нижегородской области с двумя детьми, которым врачи поставили диагноз ОРЗ
Наталия ЕРОШКИНА
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Светлана давала дочерям назначенные врачом лекарстваСветлана давала дочерям назначенные врачом лекарства
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28-летняя Светлана - многодетная мама из города Выкса Нижегородской области. Её старшей дочке Вике* 4 года, двойняшкам Алине* и Оле* 26 апреля исполнилось 1.2 года. Но внезапно в этот дом пришла беда.

В середине мая Алина простудилась, начала кашлять, у неё появилась температура, мама обратилась в больницу. И 14 мая малышку положили в стационар детского отделения Выксунской ЦРБ вместе с мамой, чтобы не заразить остальных сестёр.

— Врачи говорили то бронхит, то пневмония, а в карточке написали ОРЗ, — рассказала Светлана журналисту kp.ru.

За Викой и Олей осталась ухаживать бабушка. Но спустя 3 дня аналогичные симптомы появились и у Оли, малышку тоже отвезли в больницу. После осмотра врача её тоже поместили к маме и сестре в палату стационара. Через 6 дней обеих девочек выписали. Алина и Оля прошли разный курс лечения по времени. Так получилось, что Оля лечилась на три дня меньше, чем ее сестра. Светлану с детьми отправили домой 23 мая. Симптомы заболевания действительно отступили и, казалось, что дети здоровы.

Многодетная мать потеряла одну из двойняшек, которых лечили от простуды

Многодетная мать потеряла одну из двойняшек, которых лечили от простуды

— Дома поначалу всё было хорошо, к вечеру они уже отлично кушали и вовсю играли. Утром 24 мая Оля была какая-то вялая, я решила проверить температуру, было 38 градусов. Я вызвала врача на дом, назначили мотилиум и бифидум. Я обеим дочкам дала, к вечеру стало лучше. На следующий день у обеих началась рвота, понос, дети отказывались от еды, – рассказала КП Светлана.

Светлана давала дочерям назначенные врачом лекарства, но Лене становилось только хуже. Вечером малышка потеряла сознание, обеспокоенная мать вызвала бригаду скорой помощи, но приехавшие медики уже ничего не смогли сделать. Малышка скончалась у Светланы на руках.

— Мне врачи сказали, что это может быть вирусно-неврологическое заболевание, я даже не понимаю, что это за название такое. Тело Леночки направили на экспертизу, может она прольёт свет на причины. Не хочу никого обвинять, это просто ужасно. — говорит Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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