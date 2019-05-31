Изготовители монеты ко Дню Победы-1945 без СССР: Жертвенный вклад советского народа представим в следующих выпусках

Эта история появилась в новостных лентах сразу после 9 мая. Один из самых известных производителей сувенирной продукции в США, компания Bradford Exchange, отчеканила памятную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны (круглая дата настанет лишь через год, в 2020-м, но приобрести кругляшок можно уже сейчас за $40). Платежным средством сей «жетон» не является, покрыт 24-каратным золотом.

Всё бы хорошо — но Победа там изображена какая-то странная. На лицевой стороне — американский президент Гарри Трумэн и генерал Дуайт Эйзенхауэр. На обратной — флаги трёх стран-союзников: США, Великобритании и Франции. Без СССР. И ничего, что 90% живой силы вермахта сокрушила именно Красная Армия на Восточном фронте.

«КП» дозвонилась до штаб-квартиры Bradford Exchange в Иллинойсе, выразив возмущение по поводу искажения истории. Первая реакция собеседников была краткой:

— Мы не пытаемся умалить чью-либо роль в победе во Второй мировой войне. Выпуск конкретной сувенирной продукции произведен в честь стран-участниц Второго фронта, — ответили нам в отделе по работе с клиентами. (В описании монеты на сайте производителя про «второй фронт», правда, ничего не сказано).

Это первая монета серии, посвященной 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны

Но всё же ювелиры из Иллинойса пообещали нам дать «дополнительный ответ» чуть позже. И вот неделю спустя на редакционную электронку упало письмо:

«Это первая монета серии, посвященной 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Жертвенный вклад СССР будет представлен в следующих выпусках».

Наверное, можно радоваться — справедливость восторжествовала. Вот только в США и других странах Запада в фильмах и учебниках истории до сих пор подают дело так, будто Гитлера сокрушили именно они. Американцы и чуть-чуть британцы. И тут уже парой жалоб собкора «КП» ситуацию не исправишь…

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