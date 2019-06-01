2019-05-31T17:52:57+03:00
Общество

Аэрофлот теперь летает в Марсель

Собственные рейсы открываются с 1 июня 2019 года
Антон БАЛУЕВ
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Из Москвы в Марсель будут летать лайнеры AirbusA320. Пять раз в неделю, что подразумевает интерес к этому направлению у пассажиров.

Южный портовый город Франции – второй по величине и самый старый в стране. А значит, достопримечательностей и музеев в нем не меньше, чем в Париже. К тому же, в отличие от столицы Франции, он расположен на море, всего в паре с небольшим часов езды от Ниццы и Монако. Для фанатов шедевра Люка Бессонна - фильма «Такси» Марсель - культовый город. И здесь проводятся экскурсии по местам съемок.

Ну а в ресторанах Старого порта гурманы обязательно заказывают знаменитый рыбный суп буйабес, который многие повара делают прямо в присутствии заказчика.

После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым городом Франции, который связывают с Москвой рейсы Аэрофлота.

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ

Москва-Марсель:

SU2378 вылетает в 08:35 по московскому времени в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Марсель-Москва:

SU2379 вылетает в 12:45 по местному времени в понедельник, субботу и воскресенье, и в 12:55 – в среду и пятницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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