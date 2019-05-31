2019-05-31T15:34:24+03:00
Общество

«Если незнакомец встречает тебя из школы»: В России запускают проект о детской безопасности в городе

Шесть обучающих мультфильмов, которые подготовили Дети Mail.ru и «Лиза Алерт», расскажут ребятам и их родителям о том, как вести себя в городе, а интерактивная игра в конце каждого ролика поможет закрепить полученные знания
Валерия ПЕТРУШИНА
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Обучающий курс посвящен ситуациям, в которых могут оказаться все дети Фото: «Лиза Алерт»Обучающий курс посвящен ситуациям, в которых могут оказаться все дети Фото: «Лиза Алерт»
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31 мая Дети Mail.ru и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ко Дню защиты детей запускают проект «Железные правила безопасности».

Проект представляет собой шесть обучающих мультфильмов. Каждый из них посвящен ситуациям, в которых могут оказаться все дети: ребенок остался один дома и кто-то звонит в дверь, он потерялся в городе или транспорте, незнакомец просит помочь или встречает из школы. Отдельный мультфильм рассказывает о местах в городе, которых надо избегать. После каждого ролика ребенок может закрепить знания в увлекательной игре.

Ролики в простой и доступной форме рассказывают, что делать в разных ситуациях Фото: bezopasno.deti.mail.ru

Ролики в простой и доступной форме рассказывают, что делать в разных ситуациях Фото: bezopasno.deti.mail.ru

«Многих бед можно избежать, если дети будут четко знать и соблюдать несложные правила безопасности. И взрослые должны их этому научить. В “Железных правилах безопасности” мы объединили опыт и экспертизу отряда “Лиза Алерт”, креативные ресурсы нашего “Медиапродакшна” и возможность обратиться к многомиллионной родительской аудитории проекта Дети Mail.ru», — говорит главный редактор Дети Mail.ru Ольга Чернова.

Для взрослых создан специальный раздел, в котором объясняется, каким правилам должны следовать сами родители и чему необходимо научить своего ребенка.

«Обучение детей правилам безопасности — важнейшая часть деятельности отряда “Лиза Алерт”. Мы уверены в том, что если дети будут знать наши правила, а взрослые позаботятся о том, чтобы среда, которая окружает детей, была для них безопасной, мы сможем сильно уменьшить количество пропавших детей. Наш совместный проект с Дети Mail.ru — это очень важное и хорошее событие. Смотрите видео, играйте в игры и обязательно повторяйте с детьми правила безопасности!», — комментирует председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

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Отдельная инструкция собрана для взрослых Фото: bezopasno.deti.mail.ru

Отдельная инструкция собрана для взрослых Фото: bezopasno.deti.mail.ru

СПРАВКА

Проект «Железные правила безопасности» был созднан креативным кластером «Медиапродакшн» Mail.ru Group. Он фокусируется на нативной рекламе, видео и спецпроектах. За несколько месяцев работы департамента выпущено несколько десятков кейсов, в том числе социальной направленности — «Жестокость» Питомцев Mail.ru и «Больше чем» Здоровья Mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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