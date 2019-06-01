Корреспондент «КП» встретил в аномальной зоне Москвы ведийского бога
Задача была простой. Написать про аномальные места любимой столицы.
Говорят же, что в Битцевском лесопарке портится настроение. Особенно если вас привезли туда насильно. Также, по слухам, вдоль Ленинградского шоссе бродят неприкаянные души каторжников. Почему именно там, непонятно. В Лосином Острове есть местечко, которое избегают даже звери с птицами. В километре от Бумажной просеки растёт чахлая трава. А земля как будто выжжена. В интернете пишут, что телефоны на этом участке садятся за двадцать минут.
Короче. Москва за свою историю успела обрасти легендами. И мне выпала честь их проверить.
Начал я с музея-заповедника «Коломенское». В нем, как выяснилось, тоже есть своя аномальная зона. А именно - Голосов овраг. Согласно легендам, в этом месте часто пропадали крестьяне. Там же лежат два громадных камня-валуна. Один называется «Девий». Второй - «Гусь». Их аномальность носит положительный характер (только прежде, чем касаться руками, нужно избавиться от дурных мыслей).
Я заранее изучил карту заповедника. И не без тайной тревоги прибыл на место.
Валун "Гусь".Фото: Павел КЛОКОВ
В ОВРАГ ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЦУ
Изнывая от жары, подошёл к киоску. Попросил холодной минеральной воды.
- Она только что кончилась, - скорбным голосом сообщила женщина. - Есть «Тархун», «Буратино», «Кола».
- Давайте «Тархун», - ответил я. - Только из холодильника.
Здесь, как у Булгакова, передо мной должен был появиться гражданин престранного вида. Но этого не случилось.
Я шёл строго по маршруту и был уже почти у цели. В ста метрах от оврага мимо меня проехала женщина на электросамокате. Настолько быстро, что я даже не успел ее разглядеть. Через несколько секунд раздался грохот. Я ускорил шаг и за кустом шиповника увидел лихую попутчицу. Она медленно поднималась с асфальта и поначалу стояла ко мне спиной. Затем развернулась. И сердце мое, сжавшись до размера наперстка, упало в пятки.
Музей-заповедник «Коломенское».Фото: Павел КЛОКОВ
Лицо у женщины было залито кровью. Одно предплечье счищено. Ладонь тоже.
- Извините, - спокойно сказала она. - А у вас, случайно, нет салфеток?
Я, кажется, потерял дар речи. И заметил на ее лице глубокое рассечение. Потому и крови столько.
«А ведь ты, Паша, до оврага ещё не дошёл, - подумалось мне. - Что же будет дальше?»
Начал рыться в своём рюкзаке. Ничего нет. Только блокнот да плоскогубцы, оставшиеся с прошлого задания.
- А вы посмотрите в моем, - предложила незнакомка. - В маленьком кармашке. Да не волнуйтесь вы так.
И это она меня ещё успокаивает!
Через минуту салфетки нашлись.
Все произошло рядом с пропускным пунктом. И женщина, которая там дежурила, вызвала скорую.
Кровь перестала так сильно сочиться. И минут через пятнадцать мы уже были в седьмой больнице.
Слава Богу, все обошлось. Наложили швы. Все раны обработали.
- Как хоть вас зовут? - поинтересовалась пострадавшая.
- Паша, - ответил я.
- А меня Мария.
- Очень приятно. Скажите, Мария, а вы верите в аномальные зоны?
- Теперь да, - уверенно ответила женщина.
ПОПЫТКА НОМЕР ДВА
Вернувшись в «Коломенское», я снова побрел в сторону Голосова оврага. Спустился вниз по крутой тропинке и уткнулся в ручеёк. Вдоль него - вдалеке - прогуливался мужчина. Абсолютно голый. И тощий как Алексей Панин.
В музее-заповеднике «Коломенское» тоже есть своя аномальная зона. А именно - Голосов овраг.Фото: Павел КЛОКОВ
«Если это действительно он, - подумал я, - убегу прочь. Из заповедника и даже из города. Ибо даже у аномальщины должны быть разумные пределы».
Заметив меня, чудик немедленно нырнул в чащу и вскоре вышел обёрнутый полотенцем.
Я его мысленно поблагодарил. И пошёл дальше, ожидая новых сюрпризов. И они не заставили себя ждать.
Недалеко от знаменитых валунов я услышал мужской голос, тянувший один и тот же звук. Мне показалось, что он состоит сразу из всех гласных:
- Аа-оо-уу-ыы...
Примерно как у чукчи, который сидит на берегу Индигирки и отпугивает своим трескучим голосом злых духов.
Я огляделся. Никого. Затем услышал другой звук. Пронзительный и тонкий. Как будто в корабельную рынду ударили.
И снова:
- Аа-оо-уу-ыы...
Я сделал ещё несколько шагов. И, наконец, увидел человека, который сидел в позе лотоса и изображал из себя тибетского монаха. В его руках была деревянная палочка и бронзовая чаша (именно по ней он и бил как в колокол). Лицом незнакомец походил одновременно на молодого Виктора Ракова (помните актёра, который играл графа Каллаша в «Петербургских тайнах»?) и постаревшего Сергея Шнурова, который бросил пить с помощью медитации. Прическа как у Джона Леннона. Аккуратная бородка с проседью. Одет в обычные российские шорты с боковыми карманами. И рубашку поло.
Рядом с ним лежали настоящие гусли. Я бы сказал, самогуды (как в сказке).
Савитар сидел в позе лотоса и изображал из себя тибетского монаха.Фото: Павел КЛОКОВ
- Аа-оо-уу-ыы... - не унимался монах и, услышав мои шаги, открыл левый глаз.
- Здрасьте, - улыбнулся я (видимо, глуповато).
Потому что лесной певец прервал свою партию и глубоко многозначительно вздохнул.
- Я тут эта... Мимо шёл... И вдруг слышу, мычит кто-то. То есть поёт... Смотрю, вы. Вас как зовут?
Незнакомец впился в меня глазами и, ни разу не моргнув, ответил:
- Савитар.
- Ух ты! - вырвалось у меня. - А я Павлик. А что вы тут делаете?
- Был такой суфий Хазрат Инайят Хан, - начал издалека тот. - Он бывал в России ещё до Первой Мировой войны. Хотел убедить Николая Второго не участвовать в боевых действиях. И даже вместе со Скрябиным поставил спектакль на эту тему. Но Николай его не увидел. Так вот. Этот Хазрат написал книгу «Мистицизм звука». Это моя библия. В ней говорится, что хорошая музыка выше религии. И я пытаюсь ее постичь.
- А вы москвич? - спросил я.
- Я гражданин мира.
- Бомж, что ли?
- Да.
- А где ночуете?
- На скамейке.
- А почему пришли в этот овраг?
- Ну а куда ещё?
Здесь перед нами вновь появился мужик в полотенце. Бодрыми движениями обмыл ноги в ручье и также быстро исчез.
- Кто это?
- А, - махнул рукой Савитар, как бы подчеркивая этим жестом всю никчемность моего вопроса.
Тогда я зашёл с другого края. И спросил, на что он живет.
- Я постигаю музыку, которая с древних времён была языком духовного мира, - изрёк мой новый знакомый. - Ну а люди подбрасывают мне монет.
Самое интересное, что он был трезвый.
Я мимоходом открыл интернет в телефоне и вбил в поисковую строку - «Савитар». Первый же результат выдал - «суперзлодей».
Ну, думаю, приехали. Зашёл в «Википедию» и уже там прочитал: «Солнечное божество в ведийской мифологии. Даёт бессмертие богам и долговечность людям».
Короче, правильный пацан.
50-летний мужчина не имеет паспорта, зато умеет играть практически на всех струнных инструментах мира.Павел КЛОКОВ
СПАСИБО АНГЕЛАМ ЗА ПИРОЖНЫЕ
Постепенно вся эта мифическая спесь с музыканта все-таки сбилась. Особенно после того, как я пожертвовал ему 240 рублей (больше налички у меня с собой не было).
История в принципе типичная. Но только до того момента, как Савитар стал бомжевать (началось это 10 лет назад).
Родился и вырос под Витебском. После школы отслужил и приехал покорять столицу, взяв с собой только гитару. Музыкальных школ не кончал, однако играет на профессиональном уровне. В своё время работал в цирке на Дубровке. Играл в оркестре. И получал неплохие деньги. Женился. Стал отцом. Развёлся. Комнату в коммуналке оставил дочери. И отправился странствовать. Последнюю зиму прокуковал в Подмосковье - в дачном домике своего товарища. Топил печь. Читал религиозные книги. И, конечно, играл. На эсрадже. На танбуре. На ситаре. Это все струнные инструменты. Думал-думал и пришёл, наконец, к тому, что любой звук вокруг нас - это музыка.
- И рёв мотоцикла? - спросил я.
- Конечно. Послушай индастриал.
- А, правда, что беременным женщинам советуют слушать больше классики?
- Лучшая терапия для младенца в утробе - это пение его матери, - снова начал умничать уличный философ.
- А если она не умеет петь?
- Значит, она дура.
- Я смотрю, женщин ты недолюбливаешь...
Как-то само собой мы перешли на ты.
- А за что их любить?
- Ну не знаю... - промямлил я. - С ними хорошо.
- Горше смерти женщина. Потому что она сеть. Сердце ее силки. А руки ее ковы.
- Ну ты и загнул.
- Вообще-то это Экклесиаст. А он в этом деле далеко не дурак. У него 700 жен было.
- Почти полк, - заметил я.
- И вообще я им не завидую.
- Почему?
- У них чувственность в восемь раз выше. В том числе и во время секса. Представляешь, какая это пытка для них? Особенно в финале.
Наша беседа принимала самые причудливые и аномальные формы. И я снова вернулся к быту.
- Сабират, - выпалил я (мудрейший Савитар не стал меня поправлять), - я все равно не понимаю. Вот жил ты зимой в дачном домике. Чем ты питался?
- Иногда ездил в Москву - играл в переходах. А так все больше подножным кормом. Находил под снегом яблоки, например. Это очень вкусно. Ну и крупы. Они дешевые.
- А жил один?
- С мышкой. Увидел как-то на снегу ее следы. Они вели к веранде. Положил гороха.
- Отравленного?
- Зачем? - удивился музыкант. - Нормального, съедобного. Я этого мышонка много раз потом видел. Он прибегал всегда один - без собратьев. За что же я буду его убивать?
- Ну а сегодня ты ел?
- Да. Причём интересно получилось. Ехал в метро до «Коломенской». И нашёл пакет на сидении. Забыл кто-то. Смотрю, а там заварные пирожные. Я их с детства люблю. Съел с удовольствием. Поблагодарил ангелов. И сэкономил. Там же была бутылка «Святого источника». Вот.
Савитар достал пустую баклажку и отправился к роднику за водой. Определённую долю абсурда ситуации придавал огромный стенд с надписью: «Уважаемые посетители! Вода из родников для питья непригодна».
Встретил какого-то знакомого и потому вернулся весёлый. Сделал пару глотков. Скрестил ноги. Взял гусли-самогуды. Пальцами пробежался. И снова запел какую-то старинную песню.
Я закрыл глаза и внимал каждому звуку.
ОНИ СОШЛИСЬ - РУКА И КАМЕНЬ
Уходить не хотелось. И поэтому я продолжал своё спонтанное интервью. И, возомнив себя Познером, даже открыл на айфоне анкету Пруста.
Вот несколько ответов уличного гусляра, у которого нет ни прописки, ни паспорта, ни дома (дословно).
- Кем бы вы хотели быть, если не собой?
- Однажды князь Владимир сватался к принцессе Анне и подарил ей жалейку (духовой инструмент, - прим. авт). Я бы хотел быть тем жалейщиком, который играл для византийской принцессы. Ее 25 лет не могли сосватать. Всех посылала куда подальше. И тут на горизонте замаячил наш Владимир. Русский красномордый мужик. Волхвы ему и говорят, нет такой телки, которая не повелась бы на звук жалейки. Князь отправляет к Анне обычного пастуха. И тот играет. Да так, что принцесса согласилась поехать в Киев. Вот это был музыкант!
- Любимый писатель.
- Назову Сервантеса, потому что сам чем-то похож на его Дон-Кихота. Но по большому счету, писателей не люблю. Они не изменяют мир к лучшему. Я пришёл в паспортный стол. А там сидят мегеры моего возраста. А ведь мы одни и те же книги читали. Сколько литераторы не высмеивали бандитов и разбойников, все равно они остаются. Всякие простые истины лично мне понятны и без писателей. Я и без Достоевского знаю, что бить старушку по голове топором нехорошо.
- Ваша идея о несчастье.
- Потерять разум.
- Любимое изречение.
- Самый трудный подвиг странствующего рыцаря - это разглядеть человеческие лица сквозь рыла зверей.
Начали смотреть фотографии. У музыкально одаренного бомжа есть старенький смартфон. Вдруг смотрю, а на одном снимке Савитарушка стоит. В белоснежной рубашке. В смокинге. Рядом - пышногрудая брюнетка в вечернем платье. Сцена. Неоновые огни. Микрофоны.
- А, - снова махнул рукой бродяга. - Это я в Индии. Город Ченнаи. Лет пять назад ездил давать мастер-класс местным музыкантам. Мой паспорт был ещё действительным. Ну приехал. То, се. Попросили заодно вручить какую-то кинопремию. Ну а хрен ли не вручить?
Я осмотрел своего нового знакомого с ног до головы и понимающе кивнул. Кому, как не Савитару? И правда.
- Одежу дали. Денег подкинули. Сказали, вручишь статуэтку министру и можешь идти. Без всяких речей. Я и вручил.
Я уже ничему не удивлялся.
Камни «Девий» и «Гусь» я все-таки нашёл. Отбросил дурные мысли. Приложил руки.
Народу к вечеру было полно. Некоторые паломники свои желания произносят вслух. Одна женщина, например, попросила у «Девия», чтобы ее внук сдал ЕГЭ.
...На обратном пути снова наткнулся на гусляра. Он сидел в той же позе, ударял палочкой по бронзовой чаше и тянул гласные звуки. Сам весь как духовой инструмент.
Я больше не стал его беспокоить.
Валун "Девий камень". Некоторые паломники свои желания произносят вслух.Фото: Павел КЛОКОВ
КСТАТИ
Какие ещё места называют аномальными?
- Радиополе в Хорошево-Мневниках
- Капище в Битце
- «Нехорошая квартира» Булгакова
- Бутырка
- Марьина Роща
- Ховринская больница (ныне снесенная)
- Крымский мост (говорят, что он притягивает самоубийц)
- Хитровка
- Очистные сооружения в Курьянове
- Кунцевское городище
ИСТОЧНИК KP.RU