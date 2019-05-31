Бакинский финал Лиги Европы получился интересным

Финальный матч Лиги Европы, который проходил в столице Азербайджана, прозвали 39-м туром чемпионата Англии, ведь в нем встречались две лондонские команды «Челси» и «Арсенал». Канонирам, которые в первенстве АПЛ заняли лишь пятое место, эта победа была важнее, ведь это была последняя для них возможность попасть в Лигу чемпионов. Но они сами во многом все испортили.

Сначала в Баку «по соображениям безопасности» отказался лететь форвард «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян, а потом стали сдавать билеты и красно-белые болельщики. Подливали масла в огонь и британские СМИ. Однако на месте оценки организации были иными.

-Все в Баку организовано идеально и готово к финалу турнира. На данный момент все выглядит гостеприимно и отлично. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах», - поделился мнением президент УЕФА Александер Чеферин.

Тем не менее, многие болельщики не поехали, и, судя по всему, зря: этот финал запомнится обилием голов. И те, кто наблюдал за этим с трибун, по крайней мере, фанаты «Челси», получили мощный эмоциональный заряд. «Кусайте локти!», могут сказать они друзьям, которые поддались страшилкам и не решились на поездку.

Между прочим, хотя на стадионе и не было аншлага, но по посещаемости среди финалов Лиги Европы этот оказался на 3-м месте. В Баку за игрой вживую наблюдали 51370 человек. А рекорд принадлежит Лиону (Франция), где на матче «Олимпик» - «Атлетико» было не на много больше народу - 55768 зрителей.

Оценили болельщики и атмосферу вне стадиона. Всем понравилась отлично продуманная фан-зона на набережной, низкие цены и дружелюбный сервис.

Во многом неоправданный негатив остался за кадром большого футбола. Игроки «Челси» сосредоточились только на игре и решили все в начале второго тайма, забив за 16 минут три мяча. Футболисты Унаи Эмери, который трижды выигрывал этот трофей с Севильей, один мяч отыграли. Но лидер «синих» Эден Азар забил свой второй мяч в матче, поставив победную точку 4:1.

Таким образом «Челси» при Абрамовиче с 2004 года выиграл уже свой 18-й трофей, среди которых 2 кубка Лиги Европы.

Свою победу одержал и Баку - организовал финал на самом высоком уровне. А это значит, что игры Евро-2020, которые примет столица Азербайджана наряду с 11-ю другими городами Европы, должны пройти в ожидаемо позитивной атмосфере.