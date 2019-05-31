Закрытие фестиваля "Рыбная неделя" в центре Москвы: Детям - бесплатные карусели и мастер-классы, взрослым - скидки на морепродукты

В эти выходные завершается фестиваль "Рыбная неделя". За два дня, 1 и 2 июня, ещё можно успеть развлечься на спортивных и концертных площадках в центре, купить рыбу и морепродукты со скидкой и сделать красивые селфи.

На всех ярмарках и на "Рыбном рынке" многие продукты продадут со скидкой до 15%. А на московских рынках-участниках «Рыбной недели» скидки будут доходить до 25% (список адресов - на kp.ru). К примеру, на площади Революции в шале "Крымской рыбы" дешевле продадут копчености, а "Якутская рыбная компания" снизит цены на копченый омуль и муксун и на пресервы.

К Дню защиты детей для маленьких гостей ярмарок на площади Революции, Манежной площади и в Климентовском переулке с 12.00 и до 17.00 проведут бесплатные мастер-классы. Желающих научать "рисовать" картину из гвоздей и ниток, украшать пряники, заниматься мыловарением, шить коврик из каната. На ярмарках можно бесплатно прокатиться на каруселях, качелях, горках, поиграть в водные развлечения, например, в мини-бассейне рулить доской с веслом.

Взрослые могут бесплатно сходить на экскурсии с гидом по литературным местам столицы. Каждый день в 12.00, 15.00 и 18.00 сбор участников на фестивальной площадке на Новом Арбате, 13, около карусели. В субботу, 1 июня, в 12.00 - прогулка по Старому Арбату. Затем в 15.00 - экскурсия, посвященная Сергею Есенину.

Для гурманов 1 июня, с 11.00 до 19.00 на площади Революции устроят кулинарные мастер-классы по изготовлению форшмака, монастырской ухи и судака по-сицилийски. На этой же ярмарке все выходные на главной сцене звучит джаз, отрывки из оперных постановок, романсы и эстрадные хиты.