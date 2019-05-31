Межгосударственный авиационный комитет разъяснил свою позицию по катастрофе с Суперджет-100

В связи с этим на официальном сайте mak-iac.org 31 мая 2019 года опубликовано заявление комитета. В частности, в нем говорится о том, что высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК.

Кроме того, сообщается, что расследование проводит техническая комиссия, созданная в соответствии с имеющимися процедурами МАК. В состав комиссии включены представители «Аэрофлота», «Гражданских самолётов Сухого», Росавиации. Комиссия действует как независимая на основании международных и российских правил и документов в области расследований.

По информации от Председателя комиссии в настоящее время ведётся работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку.

В МАК подчеркнули, что никто в настоящий момент не может обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Суперджет-100 авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии».

Ту же позицию занимает и Аэрофлот, где считают, что объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам. «Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», - отмечают в компании. Тем более, что распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством.

Аэрофлот призвал СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования.