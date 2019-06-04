2019-06-03T11:15:09+03:00
Общество

“Я - не Чучело!” Как в Калуге борются с травлей школьников

Благодаря проекту, школьники сыграли на одной сцене с профессиональными артистами
Наталия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Калужские артисты помогли выйти на сцену обычным школьникам Фото: МТИ им. А.Б. ПлетнёваКалужские артисты помогли выйти на сцену обычным школьникам Фото: МТИ им. А.Б. Плетнёва
Изменить размер текста:

“Подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео” - сколько таких новостей каждую неделю появляется в сети. А ведь огласке предаются самые вопиющие, крайние случаи. Согласно данным опросов, каждый третий школьник хоть раз становился жертвой травли в школе или спортивной секции. Родители часто даже не догадываются о проблемах, а учителя - не могут контролировать происходящее в школьных коридорах, во дворах, на улице, в Сети.

Попробовать найти творческое решение проблемы, противопоставить жестокости - искусство, решили артисты мастерской Творческих Инициатив им. А.Б. Плетнёва. При поддержке Фонда президентских грантов они создали проект “Я - не чучело”. Его основа - спектакль, в котором наряду с профессиональными артистами задействованы обычные школьники.

- После того, как в интернете появился вал роликов о жестоком поведении, записанных подростками, эта тема меня зацепила. Тогда же на глаза мне попала пьеса “Вдох - выдох”, где поднимается ситуация, похожая на ту, что показана в фильме “Чучело”. Отсюда родилось и название нашего проекта, - говорит артист Калужского областного драматического театра и иполнительный директор АНО "МТИ им. А.Б. Плетнёва" Леонид Клец.

Попробовать бороться с буллингом решили калужские артисты Фото: МТИ им. А.Б. Плетнёва

Попробовать бороться с буллингом решили калужские артисты Фото: МТИ им. А.Б. Плетнёва

Премьера спектакля прошла 12 мая в инновационном культурном центре. В постановке задействованы 20 обычных ребят из школ Калуги - за плечами у них месяцы репетиций и подготовки. А на сцене и за кулисами им помогали калужские артисты, хореографы и другие мастера театрального искусства.

- Это ведущие артисты областного Калужского драматического театра Екатерина Клейменова и Вячеслав Соколов. Им мало работы в театре, они готовы откликнуться и на такие проекты, - улыбается Леонид Клец. - Команда у нас большая и проблема подросткового буллинга затронула всех. Наши хореографы Ксения Голыжбина и Евгения Талецкая, композитор Алена Бирюкова, медиарежиссер Андрей Горлачев, художник-оформитель Елизавета Невинная откликнулись именно на эту тему.

Проект получил поддержку региональных министерств образования, культуры, внутренней политики. Главными зрителями спектакля становятся именно подростки - целые школы подают заявки на то, чтобы сводить своих учеников на спектакль “Вдох - выдох”.

Помимо этого творческая группа готовит серию видеороликов, посвященных проблеме подростковой травли. Их покажут на региональном телевидении и распространят в Сети. Для ребят-артистов устраивают экскурсию по телерадиокомпании. Кроме того, при поддержке министерства внутренней политики "МТИ им. А.Б. Плетнёва" запускает серию интерактивных театрализованных экскурсий-знакомств с родным городом для школьников.

Соц ролик №1 "Я - не Чучело!".Остановим жестокость вместе!!!

- От чего возникает детская агрессия, жестокость? Да некуда ребятам выплеснуть свою энергию - а ее у подростков с избытком, - уверен Леонид Клец. - Мы хотим показать, что можно направить свою энергию в другое русло: в театральные студии, вокальные студии. И тогда, может быть, у нас получится снизить порог враждебности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Если незнакомец встречает тебя из школы»: В России запускают проект о детской безопасности в городе
Шесть обучающих мультфильмов, которые подготовили Дети Mail.ru и «Лиза Алерт», расскажут ребятам и их родителям о том, как вести себя в городе, а интерактивная игра в конце каждого ролика поможет закрепить полученные знания
"Если ребенок попал в Бурденко, значит - это серьезно": Как пластилин, краски и доброта волонтеров помогают поставить детей в больнице на ноги
Дети в больницах очень устают от того, что все их считают пациентами – и только. Жизнь проходит где-то там, где все бегают и играют, а у них неделями и месяцами – капельницы и перевязки. И вот тут приходят волонтеры
Крупнейшие добровольческие организации России рассказали о своей работе
Более тысячи руководителей и активистов общественных организаций России и Казахстана встретились на Форуме в Костанае. Участники не только обменялись опытом, но и посетили тематические секции по социальному, медицинскому и корпоративному волонтерству
Почему высокое давление - это опасно: пять главных вопросов о гипертонии
Гипертония встречается почти у каждого второго человека в нашей стране, но, к сожалению, не многие знают, что она у них есть. Многие люди с высоким артериальным давлением чувствуют себя хорошо и не жалуются на здоровье
Новости 24
В МИД Украины заявили, что «скорректируют» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России
Росстат назвал самые прибыльные отрасли
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Собчак заступилась за BadComedian
Трамп: США и Великобританию объединяют общие ценности
Помпео: России «нужно делать больше» для расследования катастрофы MH17
Жертвами разгона палаточного лагеря в Судане стали 35 человек
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Эксперт: Снос памятника Жукову в Харькове говорит о политической слабости Зеленского
В США проведут антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google
Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане
Команда Зеленского разрабатывает стратегию «возвращения» Крыма
США продадут Болгарии восемь истребителей F-16
ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО
Нападение на миротворцев в Косове Совбез ООН обсудит 10 июня
«Натюрморт с сиренью» Петрова-Водкина продали на аукционе в Лондоне почти за $12 миллионов
В Киеве умер пятилетний мальчик, раненый полицейскими
Apple представила iOS 13 с темным режимом
Блогер BadComedian сообщил о судебном иске из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности»
Задержан участник драки, в которой был убит боец спецназа ГРУ
Трамп рассказал, как его приняли в Лондоне
Российская делегация получила приглашение на торжество в Нормандию
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 – чемпион турнира Adrenaline Cyber League
Зеленский внес в Раду проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из Венесуэлы