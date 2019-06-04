“Я - не Чучело!” Как в Калуге борются с травлей школьников

“Подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео” - сколько таких новостей каждую неделю появляется в сети. А ведь огласке предаются самые вопиющие, крайние случаи. Согласно данным опросов, каждый третий школьник хоть раз становился жертвой травли в школе или спортивной секции. Родители часто даже не догадываются о проблемах, а учителя - не могут контролировать происходящее в школьных коридорах, во дворах, на улице, в Сети.

Попробовать найти творческое решение проблемы, противопоставить жестокости - искусство, решили артисты мастерской Творческих Инициатив им. А.Б. Плетнёва. При поддержке Фонда президентских грантов они создали проект “Я - не чучело”. Его основа - спектакль, в котором наряду с профессиональными артистами задействованы обычные школьники.

- После того, как в интернете появился вал роликов о жестоком поведении, записанных подростками, эта тема меня зацепила. Тогда же на глаза мне попала пьеса “Вдох - выдох”, где поднимается ситуация, похожая на ту, что показана в фильме “Чучело”. Отсюда родилось и название нашего проекта, - говорит артист Калужского областного драматического театра и иполнительный директор АНО "МТИ им. А.Б. Плетнёва" Леонид Клец.

Попробовать бороться с буллингом решили калужские артисты Фото: МТИ им. А.Б. Плетнёва

Премьера спектакля прошла 12 мая в инновационном культурном центре. В постановке задействованы 20 обычных ребят из школ Калуги - за плечами у них месяцы репетиций и подготовки. А на сцене и за кулисами им помогали калужские артисты, хореографы и другие мастера театрального искусства.

- Это ведущие артисты областного Калужского драматического театра Екатерина Клейменова и Вячеслав Соколов. Им мало работы в театре, они готовы откликнуться и на такие проекты, - улыбается Леонид Клец. - Команда у нас большая и проблема подросткового буллинга затронула всех. Наши хореографы Ксения Голыжбина и Евгения Талецкая, композитор Алена Бирюкова, медиарежиссер Андрей Горлачев, художник-оформитель Елизавета Невинная откликнулись именно на эту тему.

Проект получил поддержку региональных министерств образования, культуры, внутренней политики. Главными зрителями спектакля становятся именно подростки - целые школы подают заявки на то, чтобы сводить своих учеников на спектакль “Вдох - выдох”.

Помимо этого творческая группа готовит серию видеороликов, посвященных проблеме подростковой травли. Их покажут на региональном телевидении и распространят в Сети. Для ребят-артистов устраивают экскурсию по телерадиокомпании. Кроме того, при поддержке министерства внутренней политики "МТИ им. А.Б. Плетнёва" запускает серию интерактивных театрализованных экскурсий-знакомств с родным городом для школьников.

Соц ролик №1 "Я - не Чучело!".Остановим жестокость вместе!!!

- От чего возникает детская агрессия, жестокость? Да некуда ребятам выплеснуть свою энергию - а ее у подростков с избытком, - уверен Леонид Клец. - Мы хотим показать, что можно направить свою энергию в другое русло: в театральные студии, вокальные студии. И тогда, может быть, у нас получится снизить порог враждебности.