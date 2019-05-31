Институты развития представят на ПМЭФ-2019 выставочную экспозицию «Russia Extends»

На Петербургском международном экономическом форуме институты развития ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, ДОМ.РФ, Фонд «МОНОГОРОДА.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фонд развития Дальнего Востока совместно с Фондом Росконгресс представят единое выставочное пространство «Russia Extends».

«Основная тема, которую мы заявляем на форуме, – российский экспорт. На стенде «Russia Extends» мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке и с которыми Россия приходит к иностранным потребителям», – отмечает заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.

На стенде «Russia Extends» будут представлены экспортеры-лидеры, создающие позитивный имидж нашей страны. В числе экспонатов – продукты питания, бытовая техника, продукция машиностроения и легкой промышленности, современные технологии. Многие из них смогли выйти на международные рынки при поддержке Российского экспортного центра. Отметим, что 2018 год стал рекордным по несырьевому неэнергетическому экспорту, его объем достиг 151 млрд долларов.

Стенд институтов развития представляет собой модель комфортной и безопасной улицы, которая построена в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, разработанным ДОМ.РФ совместно с Минстроем России и КБ Стрелка. Улица, где все сервисы находятся в шаговой доступности, представляет собой многофункциональное пространство, безопасное для граждан.

В зоне «Russia Extends» будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП "НАМИ". Также состоится презентация отечественных фильмов, которые выйдут в зарубежный прокат. На фудкорте участники ПМЭФ смогут продегустировать отечественные продукты, популярные в странах Европы и Азии.

Значительная часть экспозиции будет представлена товарами малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности, модной индустрии и др. На стенде можно будет ознакомиться с работой портала Бизнес-навигатора МСП, узнать о сервисах, которые помогают предпринимателям в создании и развитии бизнеса.

В рамках «Russia Extends» презентуют российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки. Каждый посетитель в режиме реального времени сможет с помощью технологии компьютерного зрения по параметрам лица узнать психологические черты своего характера.

ДОМ.РФ представит данные о развитии рынка жилья и повышении его доступности, о формировании комфортной городской среды. Впервые на ПМЭФ будет представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства – Банк ДОМ.РФ.

Фонд «МОНОГОРОДА.РФ» проведет презентацию проекта «улица Никольская» по созданию в моногородах событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса. Также будет презентован туристический проект «Прошагай город», который направлен на развитие туризма и экспорта туристических услуг.