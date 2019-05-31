2019-05-31T19:13:52+03:00
Экономика

В ПМЭФ примут участие более тысячи представителей Китая

Делегацию возглавит председатель КНР Си Цзиньпин
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Фото предоставлено фондом Росконгресс.Фото предоставлено фондом Росконгресс.
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В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и Посла Китайской Народной Республики в РФ Ли Хуэя. Основной темой встречи стала подготовка к визиту Председателя КНР Си Цзиньпина и участию делегации Китая в Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Ли Хуэя, делегация Китая будет составлять порядка 1000 человек – представители китайских министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.

«Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум в июне. В прошлом году он участвовал в Восточном экономическом форуме, и мы очень рады, что в этом году он возглавит нашу делегацию на ПМЭФ. Я думаю, что это яркое отражение особого характера наших отношений. Мы рады, что российская сторона также придает большое значение участию Председателя КНР в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношением России и Китая», – сказал Ли Хуэй.

Стороны обсудили программу участия представителей делегации Китая на бизнес-диалоге «Россия – Китай», модераторами которого станут председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь, а также на Втором российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие двух стран в области образования и поддержки малого и среднего бизнеса. Российская сторона рассказала о том, что для более широкого информирования бизнеса о возможностях выхода на китайский рынок с участием соответствующих государственных структур, а также для укрепления партнерских связей между бизнесом России и Китая на площадке ПМЭФ, 7 июня запланировано подписание соглашений между Фондом Росконгресс и China Media Group, а также продолжается тесное взаимодействие в части информационного обмена между Фондом Росконгресс и информационным агентством «Синьхуа».

«Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ или ВЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Китайская сторона, в свою очередь, предложила провести на базе посольства презентации представителей бизнеса из российских регионов с целью укрепления связей и поиска потенциальных партнеров в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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