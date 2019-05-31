2019-05-31T20:11:32+03:00
Общество

Кухня высокого полета: Летнее меню бизнес-класса «Аэрофлота» разработал бренд-шеф ресторанов Аркадия Новикова

Француз Камель Бенмамар приготовил для пассажиров блюда по авторским рецептам
Ксения БОГДАНОВА
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Одно из новых блюд летнего меню бизнес-класса "Аэрофлота" - стейк из говядины с пастой Филини, помидорами и грибами. Фото: aeroflot.ruОдно из новых блюд летнего меню бизнес-класса "Аэрофлота" - стейк из говядины с пастой Филини, помидорами и грибами. Фото: aeroflot.ru
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Этим летом пассажиров бизнес-касса «Аэрофлота» ждет немало гастрономических открытий. Новое бортовое меню для них разработал известный французский повар Камель Бенмамар — бренд-шефа ресторана «Рыбы нет», одного из лучших заведений ресторатора Аркадия Новикова. С 1 июня по 31 августа в бизнес-классе «Аэрофлота» будут подаваться креветки с миксом из свежих овощей под кисло-сладким соусом, лосось с диким рисом, грибами, помидорами и тыквенным соусом, стейк из говядины с пастой Филини и другие кулинарные изыски. Все блюда в меню приготовлены по авторским рецептам бренд-шефа.

За свою долгую карьеру Камель Бенмамар успел поработать в лучших ресторанах разных городов Франции и в Лондоне — в том числе и в ресторанах, отмеченных «мишленовскими» звездами. Камель много лет подряд разрабатывал десерты для бортового питания бизнес-класса «Аэрофлота». И вот теперь приобщиться к его кулинарной магии смогут не только сладкоежки. В обновленном летнем меню бизнес-класса помимо десертов от Бенмамара представлены закуски и основные блюда из мяса, рыбы и морепродуктов по его авторским рецептам. Это настоящая высокая кухня: гребешки с огурцом и зеленью под японским соусом, сибас с картофелем и овощами с соусом на травах и другие блюда из мяса, рыбы, морепродуктов в сочетании с легкими низкокалорийными соусами.

Креветки с миксом из свежих овощей, подаются с кисло-сладким соусом. Фото: aeroflot.ru.

Креветки с миксом из свежих овощей, подаются с кисло-сладким соусом. Фото: aeroflot.ru.

Забота о здоровом питании — еще один приоритет авиакомпании. Бортовое меню было доработано в соответствии с пожеланиями и комментариями пассажиров. В рационе появилось больше овощей, блюда стали более лаконичными. Все ингредиенты подобраны в соответствии с концепцией вкусного и здорового питания. Кроме того, особое внимание уделяется внешнему виду блюд — они смотрятся изысканно, словно только что были приготовлены на кухне ресторана.

Легкая закуска по авторскому рецепту: вяленое мясо гуся, подается с фруктовой мостардой. Фото: aeroflot.ru

Легкая закуска по авторскому рецепту: вяленое мясо гуся, подается с фруктовой мостардой. Фото: aeroflot.ru

Изменился и ассортимент бортового питания бизнес-класса: теперь пассажиры «Аэрофлота» при долгих перелетах могут выбрать горячее блюдо как при первой подаче питания, так и при второй. Например, попробовать лосось в сливочном соусе с черным рисом и сладким перцем или баранину в сливовом соусе с кускусом и брокколи. С 1 июня эта опция предлагается на борту самолетов, вылетающих из Москвы, и со временем появится на всех рейсах из других аэропортов.

Крупнейший авиаперевозчик страны обновляет свое бортовое меню несколько раз в год: для бизнес-класса — четыре, для эконом класса — два. В его разработке традиционно участвуют ведущие шеф-повара России и зарубежных стран. Креативный подход к приготовлению бортового питания позволяет «Аэрофлоту» сохранять конкурентное преимущество и оставаться одним из лидеров среди мировых авиакомпаний по качеству и разнообразию предлагаемого меню. Перед полетом пассажиры могут выбрать и заказать 17 видов специального питания.

В меню появилось больше овощей: Лосось с диким рисом, грибами и помидорами, подается с тыквенным соусом. Фото: aeroflot.ru

В меню появилось больше овощей: Лосось с диким рисом, грибами и помидорами, подается с тыквенным соусом. Фото: aeroflot.ru

Качественное и здоровое меню авиакомпании не раз отмечали всевозможными международными наградами. В 2018 году за свою бортовую кухню «Аэрофлот» получил «авиационный Оскар» - премию Skytrax World Airline Awards в престижной номинации «Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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