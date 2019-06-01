Ненавижу декабрь и февраль, я бы и январь ненавидел, но там 10 дней на работу ходить не надо
Не важно, с какой ноги ты встанешь, лишь бы не с нар.
* * *
- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...
* * *
Познакомился с французом. Он первым делом спросил:
- Слушай, объясни мне, почему все русские, как только узнают, что я из Франции, тут же радостно начинают мне говорить, что они не ели шесть дней?
* * *
Чиновника, сказавшего «Вот я дебил!», посадили за неуважение к власти.
* * *
- Соломон Маркович, что я вижу? Вы читаете антисемитскую литературу?
- Таки да!
- Но как ты можешь?
- Ой, Боря! Почитал я нашу еврейскую литературу. Сплошной депрессняк, нас все гнали, мучили. Аж тошно! А почитал антисемитскую литературу - так мы, оказывается, правим миром, мы всем заправляем, всех расставляем на важные посты, всех купили. Сплошной позитив!
* * *
Надпись на калитке:
«Стучите громче, глухая собака!»
* * *
А бальзаковский возраст случайно еще не повысили?
* * *
За 3 года посещения тренажерного зала я сбросила порядка 90 тысяч рублей.
* * *
- И вот что мы скажем инопланетянам, когда встретимся с ними?
- В смысле?
- На хрена мы столько фильмов сняли, где убиваем их?!
* * *
Очень послушный мальчик после фразы «Не переключайтесь!» семь лет смотрел Первый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU