Ненавижу декабрь и февраль, я бы и январь ненавидел, но там 10 дней на работу ходить не надо

Не важно, с какой ноги ты встанешь, лишь бы не с нар.

* * *

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

* * *

Познакомился с французом. Он первым делом спросил:

- Слушай, объясни мне, почему все русские, как только узнают, что я из Франции, тут же радостно начинают мне говорить, что они не ели шесть дней?

* * *

Чиновника, сказавшего «Вот я дебил!», посадили за неуважение к власти.

* * *

- Соломон Маркович, что я вижу? Вы читаете антисемитскую литературу?

- Таки да!

- Но как ты можешь?

- Ой, Боря! Почитал я нашу еврейскую литературу. Сплошной депрессняк, нас все гнали, мучили. Аж тошно! А почитал антисемитскую литературу - так мы, оказывается, правим миром, мы всем заправляем, всех расставляем на важные посты, всех купили. Сплошной позитив!

* * *

Надпись на калитке:

«Стучите громче, глухая собака!»

* * *

А бальзаковский возраст случайно еще не повысили?

* * *

За 3 года посещения тренажерного зала я сбросила порядка 90 тысяч рублей.

* * *

- И вот что мы скажем инопланетянам, когда встретимся с ними?

- В смысле?

- На хрена мы столько фильмов сняли, где убиваем их?!

* * *

Очень послушный мальчик после фразы «Не переключайтесь!» семь лет смотрел Первый канал.