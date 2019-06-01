2019-06-01T13:53:10+03:00
В мире

Фанат «Тоттенхэма» и болельщица «Ливерпуля» назначили дату свадьбы на финал Лиги чемпионов

1 июня любимые команды пары сразятся друг против друга за титул сильнейшей команды в европейском футболе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фанат «Тоттенхэма» и болельщица «Ливерпуля» назначили дату на финал Лиги чемпионовФанат «Тоттенхэма» и болельщица «Ливерпуля» назначили дату на финал Лиги чемпионовФото: Социальные сети
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Фанат «Тоттенхэма» Джеймс Александер и болельщица «Ливерпуля» Эбби Норман назначили дату свадьбы на финал Лиги чемпионов в субботу, 1 июня, когда их любимые английские футбольные команды в Мадриде будут бороться за звание сильнейшего клуба Европы.

Дату свадьбы будущие супруги оговорили еще до того, как «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» вышли в финал Лиги чемпионов.

После того, как пара узнала о предстоящей 1 июня встречи их любимых команд, Александер и Норман решили следить за матчем на своей свадьбе, организовав трансляцию. Как планируется, пришедшие гости будут сидеть в разных сторонах — в зависимости от клубных предпочтений, а праздничный стол будет превращён в бар.

Как ранее писал сайт kp.ru, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» впервые в своей истории сыграют друг против в Лиге Чемпионов. В целом же история встреч двух команд насчитывает 170 игр, в 79 из которых сильнее оказался «Ливерпуль», 43 поединка завершились вничью.

Отметим, что букмекеры называют фаворитом матча команду Эбби Нормана – «Ливерпуль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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