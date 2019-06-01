"Бегущие сердца" от Кремля на 42,2 км: как прошел "Зеленый марафон" в Москве

"Зеленый марафон" стал ежегодным и собирает все больше желающих бежать ради помощи детям. Забег благотворительный, все собранные деньги передадут в фонд "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой.

Побегать пришла основательница фонда "Обнаженные сердца" и модель Наталья ВодяноваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Участие в забеге платное — от 2500 до 4000 рублей, но все средства перечисляются в помощь детям, - сказали организаторы.

В этом году марафон проходит в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. Тысячи бегунов в Москве стартовали в 9.00 утра на Васильевском спуске. Выбрать можно было любую комфортную дистанцию - 4,2 км или 10 км. На первую решились 4500 человек, на вторую - 5000 человек.

- Марафон состоялся, дистанцию 4,2 км взяли очень даже хорошо. Мы молодцы, - делится впечатлениями в соцсетях Ольга Волошко.

Тысячи бегунов в Москве стартовали в 9.00 утра на Васильевском спускеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участвовать могли люди с ограниченными возможностями здоровья и пользующиеся инвалидной коляской. В этом году добавилась еще одна дисциплина - 42,2 км. На нее решились немногие.

- Я сделал это. Победа на марафоне "Бегущие сердца", время 2.39. Это был идеальный марафон, - похвастался в соцсетях тренер по бегу Рома Малых.

roma_malykh Я сделал это ! Победа 1 место на марафоне #бегущиесердца время 2.39 Это был идеальный марафон и #бегвкайф #бежимсосмыслом Отчёт позже , а сейчас танцы Всем огромное спасибо кто верил и поддерживал ! #runninghearts

Среди участников забега были спортсмены, модели, политики. Побегать пришла основательница фонда "Обнаженные сердца" и модель Наталья Водянова, глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, первый зампред Комитета по международным делам, депутат от фракции «Единая Россия» Светлана Журова, народный артист России Михаил Турецкий и многие другие. А вот на концерт после забега пришли не только бегуны, но и гуляющие в парке "Зарядье".

Забег благотворительный, все собранные деньги передадут в фонд "Обнаженные сердца" Натальи ВодяновойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВАЖНО

- Полное перекрытие в связи с проведением марафона «Бегущие сердца» будет действовать до 23.59 2 июня на площади Васильевский спуск, - сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Полный список перекрытий:

- Васильевский спуск с 12.00 30 мая до 23.59 2 июня;

- Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост 1 июня с 0.00 до 18.00;

- Болотную улицу и площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную 1 июня с 7.00 до 12.30;

- Раушскую набережную, 2-й Раушский переулок, Московорецкую, Кремлевскую, Перечистенскую, Фрунзенскую набережные 1 июня с 7.00 до 14.30;

- Садовническую улицу, Лубочный переулок, улицу Балчуг, Большой Устьинский мост, Устьинскую набережную 1 июня с 7.00 до 15.30;

- Котельническую, Гончарскую, Краснохолмскую набережные 1 июня с 8.00 до 15.00.